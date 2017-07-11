Trabzon'da 6 ayda 79 kişi sigarayı bıraktı

Trabzon'da bu yılın ilk altı ayında polikliniklere sigara bırakmak için başvuran 809 kişiden 79'u farmakolojik tedavi veya danışmanlık hizmeti alarak sigarayı bıraktı.

Trabzon'da Sigara Bırakma Poliklinikleri'ne 2016 yılı içerisinde 2 bin 797'si ilk müracaat, bin 201'i kontrol olmak üzere 3 bin 998 kişi başvururken, bunlardan 665'i farmakolojik tedavi, 18'i danışmanlık alarak sigarayı bıraktı.

IHA'nın haberine göre; 2017 yılı ilk altı ayında ise hastanelerin polikliniklerine 624'ü ilk müracaat olmak üzere 809 başvuru olurken, müracaat eden kişilerden 79'u farmakolojik tedavi veya danışmanlık hizmeti alarak sigara kullanımını bıraktı.

Konuyla ilgili Sağlık il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara kullanımıdır. Sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. Sigara kullanımı, kanser, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Sigara kullanımı sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülebilmektedir" denildi.

6 MİLYON İNSANIN ÖLÜM NEDENİ SİGARA

Açıklamada sigaradan dünyada her yıl 6 milyon insanın beklenenden önce hayatını kaybettiği belirtilerek "Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

6 AYDA 23 BİN 285 TÜTÜN DENETİMİ

Trabzon'da bu yılın 6 aylık döneminde 23 bin 285 tütün denetimi yapıldığı belirtilen açıklamada, "4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında ilimizde 2016 yılında 48 bin 435 denetim yapılmış olup, bu denetimler sırasında 109 ihlal tespit edilerek gerekli idari para cezası uygulanmıştır. 2017 Haziran ayı sonu itibarı ile yapılan denetim sayısı 23 bin 285'dir. Yapılan bu denetimler sonucunda 64 ihlal tespit edilmiş ve gerekli idari para cezası uygulanmıştır" denildi.