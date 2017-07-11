Menenjit belsoğukluğu
SAĞLIK

Menenjit B aşısı belsoğukluğunda etkili oldu!

Menenjit B için geliştirilen bir aşının, giderek antibiyotiklerle tedavi edilemez hale gelen belsoğukluğuna karşı etkili olduğu bildirildi

11 Temmuz 2017 Salı, 17:33:36 Güncelleme: 17:39:40 AA

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, aşının, belsoğukluğu vakalarını üçte bir oranında düşürdüğünü gösterdi.

Yeni Zelanda'da 2004-2006 yıllarında menenjit B salgınını önlemek amacıyla yaklaşık bir milyon ergene aşı yapıldığı, aşı yapılanlarda belsoğukluğu vakalarının yüzde 31 azaldığı gözlendi.

Auckland Üniversitesinden bilim adamlarının, bu sonuca cinsel sağlık kliniklerinin verilerini inceleyerek vardığı belirtildi.

Menenjite yol açan "Neisseria meningitidis" bakterisinin, belsoğukluğuna neden olan "Neisseria gonorrhoeae"nın çok yakın akrabası olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibinden doktor Helen Petousis-Harris, "İlk kez bir aşı, belsoğukluğuna karşı bir biçimde koruma sağladı." ifadesini kullandı.

Dünyada her yıl 78 milyon kişinin, cinsel yolla bulaşan ve doğurganlığı etkileyen belsoğukluğuna yakalandığı ifade ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER