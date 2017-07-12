Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:49:14 | Güncelleme: 12:25:15
ABD'li bilim insanları, dünya çapında insanların akıllı telefonlarından attıkları adımlara ilişkin verileri toplayarak, ne kadar hareket ettiklerini buldu. Bakın Türkiye ne durumda...
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68 milyon güne denk gelen dakika dakika ölçülmüş verilere göre, dünya çapında günde ortalama 4 bin 961 adım atılıyor. Yayınlanan listeye göre; Türkiye 5 bin 57 adım ile ortalamanın üzerinde...
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Listenin en üst sırasında günlük 6 bin 880 adımla Hong Kong yer alıyor. Listenin en altında ise 3 bin 513 adımla Endonezya bulunuyor.
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Türkiye 5 bin 57 adım ile ortalamanın üzerinde yer alıyor.
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BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Stanford Üniversitesi'nin analiz ettiği bulguların aynı zamanda obeziteyle mücadeleye ilişkin yeni öngörüler sunduğu belirtiliyor.
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Akıllı telefonların çoğunda adımları kaydeden ivme ölçer bulunuyor. Araştırma, Argus hareket izleme uygulamasını kullanan 700 bin kişinin verilerine dayanıyor.
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Araştırmacılardan Scott Delp, "Araştırma, insanların hareketine ilişkin şimdiye kadar yapılmış herhangi bir araştırmadan bin kat daha büyük" dedi.
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"Yapılan harika araştırmalar var, ama bu yeni araştırmamız daha fazla ülkeden, daha fazla özneden verileri içeriyor ve insanların hareketlerini devam eden bir süreçte takip ediyor."
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Araştırmada yer alan bazı ülkelerdeki ortalama adım sayısı
Çin - 6,189 Japonya - 6,010 İspanya - 5,936 İngiltere - 5,444 Brezilya - 4,289 Birleşik Arap Emirlikleri - 4,516
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Araştırmacılar, sonuçların insan sağlığının iyileştirilmesinin iç yüzünü anlamaya yönelik önemli bilgiler sunduğunu söylüyor. Bir ülkede atılan ortalama adım sayısının obezitenin ölçümünde pek de rol oynamadığı belirtiliyor.
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Önemli olan etkense, hareket eşitsizliği. Bir ülkede insanlar arasında adım sayısı farkı ne kadar yüksekse, obezite oranları da o kadar yüksek oluyor.
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Araştırmacılardan Tim Althoff, "Örneğin İsveç hareket açısından zengin ve hareket açısından yoksul insanlar arasındaki farkın en az olduğu ülkelerden biri…aynı zamanda en az obezite oranlarından birine sahip" diyor.
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DÜNYADA OBEZLERİN SAYISI ZAYIFLARDAN DAHA FAZLA
ABD ve Meksika'nın ortalama adım sayısının benzer olduğu, ancak ABD'de hareket eşitsizliğinin ve obezite oranlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor.
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Araştırmacılar kadın ve erkekler arasında hareket eşitsizliği açısından da farklar olduğunu söylüyor.
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Düşük oranda obezitenin ve hareket eşitsizliğinin görüldüğü Japonya gibi ükelerde kadın ve erkekler benzer sayılarda adım atıyor.
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Ancak eşitsizliğin yüksek olduğu ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde, daha az adım atanların çoğunlukla kadın olduğu görülüyor.
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Araştırmacılardan Jure Leskovec, "Hareket eşitsizliği fazla olduğunda, kadınların hareket etme eğilimi erkeklerden daha fazla düşüş gösteriyor, bu nedenle obezitenin olumsuz etkileri kadınları daha afazla etkileyebilir" diyor.