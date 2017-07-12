SAĞLIK

Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:49:14

ABD'li bilim insanları, dünya çapında insanların akıllı telefonlarından attıkları adımlara ilişkin verileri toplayarak, ne kadar hareket ettiklerini buldu. Bakın Türkiye ne durumda...

  • 1 Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
    1 | 18

    68 milyon güne denk gelen dakika dakika ölçülmüş verilere göre, dünya çapında günde ortalama 4 bin 961 adım atılıyor. Yayınlanan listeye göre; Türkiye 5 bin 57 adım ile ortalamanın üzerinde...

  • 2 Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
    2 | 18

    Listenin en üst sırasında günlük 6 bin 880 adımla Hong Kong yer alıyor. Listenin en altında ise 3 bin 513 adımla Endonezya bulunuyor.

  • 3 Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
    3 | 18

    Türkiye 5 bin 57 adım ile ortalamanın üzerinde yer alıyor.

  • 4 Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
    4 | 18

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre;  Stanford Üniversitesi'nin analiz ettiği bulguların aynı zamanda obeziteyle mücadeleye ilişkin yeni öngörüler sunduğu belirtiliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Tembellik raporu açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
    5 | 18

    Akıllı telefonların çoğunda adımları kaydeden ivme ölçer bulunuyor. Araştırma, Argus hareket izleme uygulamasını kullanan 700 bin kişinin verilerine dayanıyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    Dünyanın en tembel milleti Yunanlılardır
Kalan karakter : 2000