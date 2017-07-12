Uzmanlardan sıcaklara karşı önemli uyarı!

Hakkari'de her geçen gün havaların mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

IHA'nın haberine göre; Hakkari'de son günlerde sıcakların 30 derecenin üzerine çıkmasının yetişkin ve çocuklarda halsizlik, ishal ve kusma gibi şikayetlere sebebiyet verebileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, güneşli havalarda gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve özellikle gıda tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Hakkari Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar, vatandaşları sıcaklara karşı uyararak, hastane olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

"DIŞARI ÇIKARKEN MUTLAKA ÖNLEM ALINMALI"

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gözdem Kaykı, bu dönemlerde çok sayıda ishal ve kusma vakası ile karşılaştıklarını söyledi. Uz. Dr. Gözdem Kaykı, "Havaların çok sıcak olması nedeniyle hem gıda güvenliği bozulmakta hem de çocuklar dışarıda güvenliği belli olmayan sıvaları çok fazla tüketmektedir. Bu nedenle de sık sık bize ishal ve kusma şikayetleri ile gelen hastalarımız oluyor. Bu sıcak günlerde dikkat edilmemiz gereken birtakım şeyler var. Öncelikle güneşin çok fazla tepede olduğu 12.00 ile 15.00 saatleri arası çok fazla dışarıda bulunmamak gerekiyor. Güneşe çıkıldığı zaman mutlaka koruyucu gözlük, şapka veya güneş kremi gibi önlemler almamız lazım. Yine çok fazla sıcak zamanlarda sıvı kaybı çok aşırı miktarda olabiliyor. Bu özellikle küçük bebekleri çok etkileyebilmekte, o yüzden bol sıvı gıdalar alınması gerekir. Fakat sıvı gıdalardan kastımız, güvenliğini bildiğimiz su veya evde hazırladığımız meyve suları. Herhangi çok gazlı içecekler ya da paketli gıdalar, abur cubur, cips ve çikolata gibi şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Aldığımız besini de nasıl saklamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Çok sıcakta bozulma olabiliyor. Çeşitli et ürünleri ve diğer süt ürünleri gibi bunlara da dikkat edip öyle çocuklara vermek gerekir" dedi.