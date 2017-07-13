Sıcak hava cinselliği olumsuz etkiliyor!

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Başak İnan, "Psikolojide biz bu yaşananlari 'termal stres' olarak adlandırıyoruz. Yaz ayları, insan psikolojisi üzerinde önemli değişimlere neden oluyor. Aşırı sıcakta tahammülsüzlük, stres, sinirlilik, huzursuzluk, uyku problemleri, iştahta artış ya da azalma, cinsel istekte azalma, çalışmak istememe, özgüven problemleri gibi etkiler görülmektedir" dedi.