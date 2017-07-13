Sıcak hava cinselliği olumsuz etkiliyor!

Psikolog Başak İnan, sıcak havanın insan psikolojisini alt üst ettiğini, aynı zamanda cinsel istekte azalma, stres, huzursuzluk, sinirlilik, uyku sorunlarına yol açtığını söyledi.
DHA'nın haberine göre; Psikolog İnan, yoğun iş temposu ve rutin hayat koşuşturması gibi faktörlerle oluşan stresin, bunaltıcı sıcak ve yüksek nemle birlikte etkisini artırdığını söyledi.
Başak İnan, "Psikolojide biz bu yaşananlari 'termal stres' olarak adlandırıyoruz. Yaz ayları, insan psikolojisi üzerinde önemli değişimlere neden oluyor. Aşırı sıcakta tahammülsüzlük, stres, sinirlilik, huzursuzluk, uyku problemleri, iştahta artış ya da azalma, cinsel istekte azalma, çalışmak istememe, özgüven problemleri gibi etkiler görülmektedir" dedi.
CİNSELLİKTE TERLEME FAKTÖRÜ
Detaylı incelendiğinde yoğun sıcaklığın ikili ilişkileri 'terleme problemi' olarak etkilediğini vurgulayan Başak İnan, "Terleyen kişide rahatsızlık hissi, kötü kokma korkusu ile gerginlik, partnerinden ve sosyal ortamdan uzaklaşma olabilir.
Bunun yanı sıra yeterli ve konforlu uyku uyuyamama bir sonraki günü etkileyebildiğinden, sıcaklığa bağlı psikolojik durumları zincir haline getirebiliyor. Zihinsel yorgunluk, beden yorgunluğu, bıkkınlık, konsantrasyon eksikliği buna eşlik eden tablolar" diye konuştu.