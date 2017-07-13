Rize'de yerin 450 metre altında 'Yaşama Yol Ver' tatbikatı yapıldı

Tatbikat kapsamında yerin 450 metre altında çalışan bir maden işçisi, kalp krizi geçirmesi üzerine 112 acil yardım hattından yardım istendi.

IHA'nın haberine göre, Acil Sağlık Hizmetleri'nin sunumunda "112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi" konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla başlatılan "Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında Rize'de yerin 450 metre altında tatbikat yapıldı.

Tatbikat kapsamında yerin 450 metre altında çalışan bir maden işçisi, kalp krizi geçirmesi üzerine 112 acil yardım hattından yardım istendi.

Bunun üzerine ilk müdahale kapsamında Çayeli Bakır İşletmeleri'nde görevli kurtarma ekibinde bulunan ilk yardımcılar tarafından hastaya bulunduğu yerde temel ilk yardım uygulandı. İlk yardımcıların temel ilk yardımı devam ederken kurum sağlık ekibi olay yerine gelerek 112 sağlık desteği gelene kadar hastaya müdahaleye devam etti. Olay yerine 4x4 arazi tipi ambulansla ulaşan 112 sağlık personelleri maden işçisine ilk müdahalesine yaparak yeryüzüne çıkartıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki canlandırıldı.

Tatbikat ile ilgili konuşan Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, "Bugün burada yerin 450 metre altında kalp krizi geçirdiği düşünülen bir hastaya etkin müdahaleyi en kısa sürede gerçekleştirmek için hazırlanan senaryoyu canlandırdık. Bu da bize şunu gösterdi ki 112 acil sağlık hizmetleri sadece olağan durumlarda ve karada değil, ihtiyaç duyulması halinde yerin metrelerce altında bulunan bir hastaya da yerinde, zamanında ve etkin müdahale edebilecek durumdadır. Maden işçilerimize dahi en kısa sürede müdahale edebileceğimizi göstermek, yer altında çalışan bu vefakar insanlarımızın güven duygularını arttırmak, ayrıca yerin altında dahi trafik kurallarının olduğuna dikkat çekmek adına bu tür bir tatbikat düzenlendik" diye konuştu.