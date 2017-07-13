Trabzon'da trafik sıkıştığında sağlık için onlar devreye giriyor!

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren motorsikletli ambulans, trafik sıkıştığında vakalara ulaşmada önemli bir rol oynuyor. 112 acil ambulanslar vakaya ulaşmada zaman zaman yoğun trafiği aşamazken, hizmete giren motorsikletli ambulans sayesinde bu sorunu aşmaya çalışılıyor.

IHA'nın haberine göre, Karadeniz Sahil yolu trafiğinin yanı sıra yazın artan nüfus ve araç sayısında son yıllarda meydana gelen ciddi artış nedeniyle Trabzon'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte ilerlemek neredeyse imkansız hale geliyor. Bunun yanı sıra dar sokaklar ve park sorunu vakalara ulaşmada sağlık ekiplerinin yaşadığı bir diğer sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan tüm bu keşmekeşin içerisinde Trabzon'da tek ekip olarak görev yapan motorsikletli ambulans ekibi, trafik sıkıştığında vakalara ulaşmada önemli bir rol oynuyor.

Motorsikletli ambulans ekibinde görev yapan 2 Acil Tıp Teknisyeni'nden biri olan İsmail Haliloğlu, 112 ailesi olarak vakalara ulaşmada en büyük sıkıntılarının yoğun trafik olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında bu sorunun hat safhaya çıktığını belirten Haliloğlu, "Motorsiklet ambulansımız aktif olarak 2005 yılından beri Trabzon'da hizmet veriyor. Biz de başladığından beri görevi sürdürmekteyiz. Vaka ihbarları geldikçe de ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. Müdahalelerde hastanın hastaneye nakil durumlarda ambulans çağırarak naklini sağlıyoruz. 112 Ailesi olarak yaşadığımız en önemli problem trafik sorunu. İlimizde özellikle yaz aylarında artan nüfusla beraber trafik en büyük sorun. Vakaya ulaşım sürelerini kısaltmak anlamında hastaya bu sayede daha erken ulaşıyoruz" dedi.

EN ZOR ŞEY GİTTİKLERİ VAKANIN ÇALAN TELEFONUNA BAKMAK

Mesleklerini sevdiklerini ancak çeşitli zorlukları bulunduğunu kaydeden Haliloğlu, bunlardan en önemlilerinden birinin de hastanın kaybedilmesi durumunda zaman zaman çalan cep telefonuna cevap vermek zorunda kalmaları olduğunu söyledi. Haliloğlu, "Zaman zaman müdahele ettiğimiz vakalarda geri döndürülemez durumlarla karşılaşıyoruz. Geri döndürülemez vakalar bizi çok üzüyor. Özellikle küçük yaştaki hastalarımız bizi fazlasıyla üzüyor. Müdahale ettiğimiz hastanın hayatını kaybedecek durumda olması sonrasında hastanın cep telefonunun çalması durumunda ona nasıl bir cevap vereceğimiz bizi fazlasıyla hem endişelendiriyor hem de üzüyor. Üzücü haberi vermek insana unutamayacağı olaylar yaşatıyor" diye konuştu.

BİR HAYAT İÇİN SANİYELER BİLE ÖNEMLİ

Vakaya ulaşmada saniyelerin bile önemli olduğunu belirten ekipte görevli diğer Acil Tıp Teknisyeni Caner Ocak da "Trabzon'da trafik çok yoğun. Özellikle yaz döneminde çok yoğun oluyor. Dolayısıyla zorluklarla karşılaşıyoruz. Motorsiklet sayesinde vakaya önden giderek ilk müdahaleyi yapıyoruz. Sonrasında gerekli olursa ambulans talep ediyoruz. Trafik yönünden vakaya ulaşmada bizi anlayışla karşılayan olduğu gibi bize zorluk çıkartanlar da oluyor. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Sonuçta insan hayatı ile uğraşıyoruz. İnsan sağlığına bir katkı verebiliyorsak ne mutlu bize. İnsan hayatından önemli bir şey yok. Bazen acil olmayan vakalara çok gidiyoruz. Bu da başka bir acil vakaya geç ulaşmamıza neden oluyor. Birkaç dakika bile insan hayatı için çok önemli. Bu konuda insanlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.