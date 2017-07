Diyet yaparken kebapçıya gidilir mi?

Diyet yaparken, ilk ay çok sıkı ve disiplinli geçer ama 1 ay sonra “Artık ben biraz değişik bir şeyler yemek istiyorum” diye başlar insanlar cümleye. Bu değişik yemek denilen şey aslında bir kebapçıda veya balıkçıda yenilebilecek daha yağlı, daha tuzlu yemeklerdir.

Güneş Aksüs, HT Magazin'deki köşesinde diyet sırasında kebap tüketimi doğru mu konusunu ele aldı.

SİPARİŞİNİZ NASIL OLMALI?

Eğer sağlıklı bir diyet programı yapıyorsanız zaten her gün belli bir miktarda et yeme hakkınız vardır. Bu et, balık veya tavuk olabilir. Hakkınızı ızgara, fırında, haşlama ve sebze için kullanırsanız, diyetinizi bozmamış olursunuz. Diyeti bozmak ama kilo almamak istiyorsanız kebapçıda alinazik (patlıcan+yoğurt ve üzerine parça et) siparişi verin. Üzerine tereyağı dökmeden yiyin. “Dökmeden tadı olmaz” diyorsanız her zamankinden daha az koydurun. Yanında lavaş veya pide geliyorsa biraz tüketebilirsiniz. Eğer çorba içiyor veya bulgur pilavı yiyorsanız bunlardan birini seçin. Yani ya pide ya çorba ya da bulgur olsun.

KÜNEFEYİ ORTAYA SÖYLEYİN

Kebabınızı beklerken maydanozlu, domatesli, yeşillikli mezeler veya salatalar söyleyin. Tereyağı zaten kebaba ekleneceği için önden gelen tereyağından yemezseniz daha iyi. Üzerine künefe yenecekse, ortaya söyleyin veya paylaşın ya da en iyisi başka güne erteleyin. Yanında ayran, soda veya diyet bir içecek olabilir. “Kebap yiyorum, ne diyeti? demeyin. Şekerli içecekten alacağınız kalori yerine tatlının tadına bakmak daha keyifli!

LAHMACUN DİYETİ PEK BOZMUYOR

Lahmacun seviyorsanız 1 lahmacun ve bol maydanoz yer ve ayran içerseniz, et+ekmek hakkınızı kullanmış olacaksınız. Aslında lahmacun diyeti pek bozmuyor. Yani kebaba göre daha sık yapabileceğiniz bir kaçamak. Hele tam buğday unuyla lahmacun yapan bir yer bulduysanız, incecik hamura yapıyorsa kaçamak bile saymayabilirim.

MUTLAKA YÜRÜYÜŞ YAPIN

Canınız en fenasını istiyorsa, yağlı bir büryan veya Adana Kebap gibi karışık bir et yiyecekseniz, 1 porsiyonu bölüşebilir ve “Sadece tadına baksam yeter” diyebilirsiniz. Ya da yanında en azından pide ve bulgur yemez hatta ayran bile içmezseniz ilave kalori almamış olursunuz. Eğer tüm bu dediklerime, “Aman ben zaten 40 yılda bir kebapçıya gidiyorum, hesap kitap yapmadan yemek istiyorum” diyorsanız sadece o gün, diğer öğüne hafif bir sebze yemeği koyun ve mutlaka yürüyüş yapın. Spor yapıyorsanız 40 yılda bir bu kaçamağı yapmaya hakkınız var demektir.