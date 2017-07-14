Diyetisyenden 'Chia tohumu' önerisi!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Tarhan, chia tohumunun A, E ve D vitaminleri ile iyot ve magnezyum gibi çeşitli mineraller içerdiğini belirterek, et ve balık tüketmeyenlerin mutlaka bu tohumu tüketmeleri gerektiğini ifade etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Tarhan, son zamanlarda sıklıkla tüketilen chia tohumuna ilişkin bilgi verdi. Toplumun son zamanlarda sıklıkla konuştuğu gıdalardan birinin chia tohumu olduğunu belirten Tarhan, "Chia, bizlerin yeni yeni tanıdığı bir gıda. İçeriklerini ele aldığımız zaman A, E ve D vitamini gibi belirli vitaminler içermektedir. Aynı zamanda iyot ve magnezyum gibi çeşitli minerallerde içermektedir. Omega-3 kaynağı dediğimiz yani özellikle et ve balık tüketmeyenlerin tüketiminde mutlaka olması gereken gıdadır. Omega-3'ü ele aldığımız zaman kolesterol düşürücü etkisinden kaynaklı insan vücudu için ciddi anlamda çok yararlıdır. O yüzden kalp problemi ya da kolesterol problemi olanlar günlük tüketimlerinde takviye olarak kullanabilirler" dedi.

"VÜCUDA ENERJİ SAĞLIYOR"

Tohumun vücuda ciddi anlamda tokluk verdiğini vurgulayan Tarhan, "Toklukla beraber de ciddi bir enerji sağlıyor. Chia, içerdiği yüksek lif oranı ve sıvı besinlere eklenince jelleşmesinden dolayı tok tutucu. Chia tohumu genelde sporcularda kullanılan bir üründür. Çünkü enerji verme olasılığı çok yüksek gıdadır. Sporcular genelde bunu su, süt gibi gıdalarla beraber tüketirler. Tüketmeden yarım saat su ve süt ile karıştırıp biraz bekletince jel kıvamını alır. Olduğu gibi tohum şekliyle kalmaz. Etrafına pardüküler oluşturduğu için aynı zamanda vücuda ciddi anlamda tokluk verir. Toklukla beraber de ciddi bir enerji de sağladığı için sporcular çok fazla bunu takviye ürünü olarak kullanır. Aynı zaman da organik bir üründür. İçinde zararlı bir madde de bulunmaz" diye konuştu.

"GENÇLEŞMEYİ DE KOLAYLAŞTIRIR"

Chia tohumunun sıvı besinler haricinde salatalara da eklenerek kullanılabildiğini belirten Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Chia'yi günlük tüketimde dozuna dikkat ederek bizler de kullanabiliriz. Ortalama günlük kullanımı iki yemek kaşığıdır. Süt, yoğurt, salatalar veya su olabilir. Yemeklerden bir saat önce ya da bir saat sonra özellikle tokluk sağlasın diye kullanabiliriz. Metabolizma hızlandırma etkisi olduğu için aynı zamanda kilo düşüşünde de bir etkisi vardır. Özellikle göbek bölgesindeki yağlanmayı etkileme açısından ciddi bir yarar görüyoruz. Hem sağlıklı beslenme hem de diyetlerde kullanırız. Peki hangi grup bunu kullanmamalı, bu da çok önemlidir. Özellikle gebelerde ve emziren annelerde herhangi bir etki mekanizması tabi ki kanıtlanmamıştır. Olası bir zararı olmasın diye onların diyetine ve rutin beslenmelerine katmıyoruz. Dışarı da rahatlıkla çay olarak ta bulabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz her zaman için doğal ürün olarak kullanmanızdır. Antioksidan etkisiyle beraber hem vücudu hem de cildi koruma yetkisi vardır. Yani gençleştirmeyi de kolaylaştırır."