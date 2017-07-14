Çocukluk çağında kafa travmalarına dikkat!

Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özkan Durmaz, çocukluk çağlarındaki kafa travmalarının geçiştirilmemesini, ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

BASİT BİR DÜŞME GİBİ GÖRÜNSE DE...

İHA'nın haberine göre; evlerinin bahçesinde oyun oynarken düşen 11 yaşındaki Emirhan Yıldırım düştü ve kafasını yere çarptı. Kafasındaki kanama üzerine aile Emirhan Yıldırım'ı en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. Basit bir düşme olayı gibi görünse de başında çökükler oluşan ve sonra yapılan ultrason tetkikinde ayrıca apandisit bulgusuna rastlanan Emirhan, pansuman yapılması amacıyla girilen hastanede iki ameliyat birden oldu.

Op. Dr. Özkan Durmaz, Emirhan'ın başına geldiği gibi yaz aylarında çocukluk yaşlarında düşme ve buna bağlı kafa travmalarının çok yaşandığını, ancak ailelerin çoğu zaman düşmeleri basite aldıklarını söyledi. Ebeveynlerin, Emirhan'ın durumunda olduğu gibi kanama gibi bir bulgu olmaksızın, çoğu zaman hastaneye bile gelmediklerini belirten Op. Dr. Özkan Durmaz, düşmeye bağlı kafa çarpmalarında, aileleri mutlaka ikinci basamak bir sağlık kuruluşunda bir uzmana görünmeleri konusunda uyardı.

ÇOCUKLAR DÜŞÜNCE MUHAKKAK HEKİME GÖSTERİLMELİ

Op. Dr. Durmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklar düştüğü zaman hiçbir şeyi olmasa bile mutlaka bir uzman kontrolünden geçirilmesi, basitçe geçiştirilmemesi gerekir. Emirhan eğer başında kanama olmasaydı belki doktora getirilmeyecekti. Böylece çökme ve akut apandisit gözden kaçacaktı. Ya da sadece başına pansuman yapılsın diye birinci basamak bir sağlık kurumuna götürülseydi orada da bunlar atlanabilirdi. Bu da çok ciddi problemlere yol açabilirdi. O yüzden özellikle çocukluk çağındaki yaşanan travmalardan sonra çocukların mutlaka ilgili uzmana gösterilmesini öneriyoruz, ki oluşacak daha ciddi problemler gözden kaçmasın."