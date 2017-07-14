Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirildi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca, genel sekreterler ve başhekimlerin de katılımıyla 7. Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştayı, Mersin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Yılmaz, "Hasta güvenliğini öncelemeyen, sağlık bakım kalitesine katkı sağlamayan dijitalleşmeyi biz asla kurumlarımıza sokmayacağız" dedi.

Yılmaz, kurum tarafından Mersin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ve Adana, Aksaray, Hatay, Karaman, Niğde ve Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterleri ile başhekimleri, hizmet başkanları ve müdürlerin de katıldığı "7. Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, hastanelerin dijital ortama geçmelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) kongresinde, "Türkiye'deki bütün hastaneleri seviye 5 görmek istiyorum. Bu yetmez 100 hastaneyi seviye 6, bu da yetmez 7 hastaneyi de seviye 7 görmek istiyorum. Yıl sonuna kadar bu hedefe tutturacaksınız" talimatını verdiğini anımsattı.

Bunun çok zor bir hedef olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Çünkü Türkiye şu anda 2,9 seviyesinde. Bir tane seviye 7, 17 tane seviye 6 hastanemiz var ama seviye sıfır, seviye 1, seviye 2 hastanelerimiz de var. Biz bunu yapabilir miyiz? Hop oturulup hop kalkılacak bir seviye. Çünkü Avrupa'da şu anda bu seviyede bir ülke yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu seviyeyi hep beraber tutturacağız, bize konulan çıtaya ulaşacağız."

Hasta güvenliğini öncelemeyen, sağlık bakım kalitesine katkı sağlamayan dijitalleşmeyi asla kurumlarına sokmayacaklarını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Türkiye'de bu anlamda her türlü yatırım var. Bizde bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. Bu değişimi yöneteceğiz hep beraber. Biz Bakanlık merkezi olarak yönetimi değiştirmeyi değil, değişimi yönetmeyi istiyoruz. Bunu hep beraber inşallah bu yılın sonuna kadar başaracağız. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirilen 180 gün çalışmalarının hastanecilik adına en önemli kısmı bu çalışma. Bunun meyvelerini de yıl sonunda almış olacağız. Hasta güvenliğini öncelemeyen, sağlık bakım kalitesine katkı sağlamayan dijitalleşmeyi biz asla kurumlarımıza sokmayacağız. Bizim amacımız, hasta bakımını önceleyen, hasta bakım kalitesini yükselten, hasta güvenliğini tesis eden dijitalleşme çalışmasıdır. Yoksa hastanelerimizi bir yığın ucube aletin pazarı haline getirmek değil. Biz bütün firmalara bu anlamda eşit mesafedeyiz.”

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı da bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde son derece önemli olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından çalıştaya geçildi.

Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştayı