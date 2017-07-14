Sıcak hava kalp krizi riskini tetikliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, yaz aylarında, sıcaklığın etkisi ile vücudun ısı dengesini sağlamak için kalbin daha fazla çalıştığına dikkat çekerek, bu nedenle sıcaklardan yalnızca hipertansiyon ve kalp hastaları değil, sağlıklı kişilerin de olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Cegerğun Polat, yaz aylarında kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Kalp ve damar hastalıkları, kronik hastalıklar içerisinde yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olduğunu anlatan Polat, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada her yıl ortalama 18 milyon, Türkiye'de ise 200 bin kişi, kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı, her geçen yıl artış göstermektedir. Kalp hastalıklarının ve kalp krizlerinin oluşumunda, başta sigara olmak üzere düzensiz beslenme, stres ve daha birçok neden etkili rol oynamaktadır" dedi.

"SICAK HAVALAR KALP KRİZİ NEDENİ"

Kalp krizinin en önemli risk faktörlerinden birinin yaz aylarında sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Polat, "Hava sıcakları ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi nedeni olabilir. Kalp ve damar hastalarında, ileri yaştakilerde bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Güneş ışınları ile uzun süreli temas buna zemin hazırlar. Bu nedenle özellikle kalp ve damar hastalarının sıcaklardan korunması, güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması çok önemlidir. Bu hastalar, güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalı, dışarı çıkmak durumunda olanlar serin yerlerde bulunmalı ya da şemsiye kullanarak gölge olan alanlarda yürümelidir" diye konuştu.

"TANSİYON VE RİTİM DENGESİ İÇİN BOL SIVI TÜKETİLMELİ"

Vücudun sıvı dengesinin korunabilmesi için aşırı terlemeyle kaybedilen sıvının tekrar kazanılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Polat, "Özellikle yaz aylarında suyun günde 2,5- 3 litre tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca tansiyon ve kalp hastaları mutlaka kardiyoloji uzmanı kontrolünde gerekli tetkik ve takiplerini yaptırmaları gerekir" ifadelerinde bulundu.