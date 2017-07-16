SAĞLIK

Kas yapan en iyi 16 besin

16 Temmuz 2017 Pazar, 15:58:49

Güçlü kaslara sahip olmak için spor yapmanız gerekiyor. Fakat bazı besinler var ki kas yapmanızı kolaylaştırıyor. İşte kas yapan o en iyi 16 besin...

  • 1 Kas yapan en iyi 16 besin
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    Yumurta:
    Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

  • 2 Kas yapan en iyi 16 besin
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    Balık yağı:
    Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

  • 3 Kas yapan en iyi 16 besin
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    Ananas:
    Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

  • 4 Kas yapan en iyi 16 besin
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    Ispanak:
    Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids’in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

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  • 5 Kas yapan en iyi 16 besin
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    Tavuk:
    Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

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