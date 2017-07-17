Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, su sporları ve nemli havaların kulak iltihabı riskini artırdığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dış kulak iltihapları ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Şafak, yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde serinlemek için çoğunlukla deniz ve havuzların tercih edildiğini belirterek, "Su sporları ile ilgilenmek ve nemli hava, dikkat edilmediği takdirde kulak iltihabı riskini artırıyor. Son derece ağrılı seyreden dış kulak yolunun iltihaplarına zamanında müdahale edilmezse, bu durum ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Suda çok fazla vakit geçirmeyin. Uzun süre suda kalındığında parmak uçlarındaki cilt buruşmaktadır. Cildin bu tepkimesi, suyla beraber yumuşaması, genişlemesi ve dolayısıyla gözeneklerinin açılmasıyla oluşur. Aynı durum dış kulak yolundaki deri için de söz konusudur. Üstelik uzun süre suda kalmakla dış kulak yolundaki salgılar çözünerek dışarı çıkar ve buradaki cildi çıplak bırakır. Gerek derideki gözeneklerin açılması, gerek dış kulak yolu salgılarının temizlenmiş olması, dış kulak yolu derisinin dış etkenlere karşı koruyuculuk fonksiyonunu azaltır. Üstelik yüzmek için girilen özellikle havuzlar temiz değilse, mikropların saldırısıyla karşı karşıya kalınmasına neden olur" dedi.



"KULAĞI KAŞIMAK İYİ GELMİYOR"

Prof. Dr. Şafak, iltihaplanma sonucu kulak kaşıntısı yaşandığını ancak kulak kaşımanın deride ayrıca şikayetlere neden olabileceğini belirterek, "Dış kulak yolu derisi iltihaplandığında ciltte ödem ve gerginlik oluşur ayrıca hafif bir kulak kaşıntısı, derinden gelen bir ağrı meydana gelir. Kaşıntı sebebiyle kulak kaşındığı zaman bu kulak derisinde ek şikayetlere neden olabilir ve iltihabın seyri hızlanabilir. İltihabın ilerlemesi sonucunda kulak çevresinde çene hareketleriyle birlikte ağrılar başlar. İltihaba zamanında müdahale edilmediği takdirde ödem giderek artar ve dış kulak yolu tamamen tıkanarak işitme azlığı ve ciddi dayanılmaz kulak ağrılarına neden olur. Bu durumdaki iltihaplarda; kulak çevresinde kızarıklıklar, kulak çevresinde ödem, ağrıdan dolayı kulak kepçesine dokunmada zorluk, çene hareketlerinde oluşan ağrı hatta yemek yiyememe şikayetleri de söz konusu olmaktadır" diye konuştu.



"TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİYOR"

Dış kulak yolu iltihaplarının genellikle bakterilere bağlı olarak geliştiğini ve mantar enfeksiyonlarına neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şafak, "Dış kulak yolunda başlayan iltihaplar tedavi edilmediği takdirde orta kulak yapılarına ulaşır ve kulak kemiğinde iltihaba neden olabilir. İltihap, kulak çevresindeki tükürük bezi, çene eklemi gibi yapılara yayılabilir. Hatta beyin içine ulaşarak menenjit, beyin apsesi gibi hastalıklara neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli değilse, bu iltihapların yayılması son derece hızlı olmaktadır. Ayrıca kulak sağlığınız için, dış kulak yolunu temizlemeye çalışmayın, pamuklu kulak çöplerini kulak kanalına sokmayın, 30 dakikadan fazla suda kalmaktan kaçının. Eğer uzun süre su içinde kalındıysa bir süre suyun dışında kalarak cildin kurumasına fırsat verin. Kulak kaşıntılarında ve kulak ağrılarında geç kalmadan doktora başvurun" şeklinde konuştu.



"2-3 DAMLA SİRKE İŞE YARAYABİLİR"

Dış kulak yolunda kaşıntı ve hafif derinden gelen ağrıların başladığı ilk günlerde tedavinin çok kolay olduğunu belirten Şafak, "Dış kulak yolunun kurumasını sağlamak ve dış kulak yolunun asit düzeyini artırmaya başvurmaktır. Kulak zarında herhangi bir delik yoksa dış kulak yoluna 2-3 damla sirke damlatılması işe yaramaktadır. Bu yeterli olmadığı takdirde veya ağrılar artarak devam ediyorsa en kısa sürede bir uzmana başvurmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı.