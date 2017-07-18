Gözünden 27 kontakt lens çıkartıldı

İngiltere'de katarakt ameliyatı olmak isteyen bir kadının gözünde birbirine yapışık 27 kontakt lens bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Rus medyasına yansıyan habere göre hasta ilk olarak katarakt şikâyetiyle hastaneye başvurdu fakat daha sonra şikâyetlerin nedeninin gözlerinde kalan 27 kontakt lens olduğu anlaşıldı. İsmi açıklanmayan kadının gözlerindeki 17 lensin geçen yıl kasım ayında cerrahlar tarafından tespit edildiği, son yapılan incelemelerde ise kadının gözünden 10 yeni lensin daha çıkarıldığı açıklandı.