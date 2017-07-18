ABD'de kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu olan EWG (Çevre Çalışma Grubu) analiz edilen binlerce numunenin yüzde 70'inde böcek ilacı tespit etti. Grup, toplamda 178 farklı böcek ilacı türü buldu.
USA Today'de yer alan habere göre; 2004 yılından beri yayınlanan ve 48 çeşit ürünün ABD Tarım Bakanlığı testlerine dayanılarak hazırladığı "Kirli Düzine" listesinde zirai ilaçlarlardan nasibini almış ürünlere yer verildi. Çilek, bu listenin en başında yer aldı.
EWG kıdemli analisti Sonya Lunder, "Meyve ve sebze yemek önemlidir ancak ağır böcek ilaçlarının olduğu değil" diyerek, sebze ve meyve satın alacakları organik ürün almaları konusunda teşvik ediyoruz" dedi.
Çilek, ıspanak, şeftali, nektarin, kiraz ve elma gibi hemen hemen tüm örneklerde böcek ilacı kalıntısı tespit edilse de en kirli ürünün çilek olduğu çünkü çilekte 20 farklı böcek ilacının tespit edildiği açıklandı.
Lunder, "Çilek gibi bir ürün, zararlılara karşı savunmasızdır, doğrudan toprakta yetiştiği, yüksek su içeriğine sahip olduğu ve koruyucu dış kabuktan yoksun olduğu için her zaman çok fazla böcek ilacı kalıntısı olur" dedi.