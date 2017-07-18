SAĞLIK

Sebze ve meyvelerde böcek ilacı ve zehirli gaz tespit edildi!

18 Temmuz 2017 Salı, 14:38:30

ABD'de kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu EWG, analiz ettirilen binlerce numunenin yüzde 70'inde böcek ilacı olduğunu tespit etti

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    ABD'de kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu olan EWG (Çevre Çalışma Grubu) analiz edilen binlerce numunenin yüzde 70'inde böcek ilacı tespit etti. Grup, toplamda 178 farklı böcek ilacı türü buldu.

  • 2 Sebze ve meyvelerde böcek ilacı ve zehirli gaz tespit edildi!
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    USA Today'de yer alan habere göre; 2004 yılından beri yayınlanan ve 48 çeşit ürünün ABD Tarım Bakanlığı testlerine dayanılarak hazırladığı "Kirli Düzine" listesinde zirai ilaçlarlardan nasibini almış ürünlere yer verildi. Çilek, bu listenin en başında yer aldı.

  • 3 Sebze ve meyvelerde böcek ilacı ve zehirli gaz tespit edildi!
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    EWG kıdemli analisti Sonya Lunder, "Meyve ve sebze yemek önemlidir ancak ağır böcek ilaçlarının olduğu değil" diyerek, sebze ve meyve satın alacakları organik ürün almaları konusunda teşvik ediyoruz" dedi.

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    Çilek, ıspanak, şeftali, nektarin, kiraz ve elma gibi hemen hemen tüm örneklerde böcek ilacı kalıntısı tespit edilse de en kirli ürünün çilek olduğu çünkü çilekte 20 farklı böcek ilacının tespit edildiği açıklandı.

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  • 5 Sebze ve meyvelerde böcek ilacı ve zehirli gaz tespit edildi!
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    Lunder, "Çilek gibi bir ürün, zararlılara karşı savunmasızdır, doğrudan toprakta yetiştiği, yüksek su içeriğine sahip olduğu ve koruyucu dış kabuktan yoksun olduğu için her zaman çok fazla böcek ilacı kalıntısı olur" dedi.

     

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