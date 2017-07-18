5 | 18

Lunder, "Çilek gibi bir ürün, zararlılara karşı savunmasızdır, doğrudan toprakta yetiştiği, yüksek su içeriğine sahip olduğu ve koruyucu dış kabuktan yoksun olduğu için her zaman çok fazla böcek ilacı kalıntısı olur" dedi.