Dış kulak iltihabında hayati risk!

Havaların ısınmasıyla beraber insanlar kalabalık büyük şehirlerden deniz sahillerine göç edip, deniz ya da havuza sıklıkla giriyorlar. Sıcak-nemli ortamda yaşamak ve sık suya girmenin dış kulak yolu iltihabına sebep olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Dış kulak yolu ve kulak kepçesinin enfeksiyonudur, "yüzücü kulağı" olarak da bilinir. Kulak Burun Boğaz hastalıkları içerisinde sık karşılaşılan bir durumdur ve hafif bir seyirden hayatı tehdit edici boyutlara kadar değişik aşamalarda olabilir” açıklamasında bulundu.

O KİŞİLERDE RİSK DAHA FAZLA

Normalde dış kulak yolu derisinin içeride mevcut kiri dışarıya doğru taşıma özelliği, yani kendi kendini temizleme yeteneğinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Ancak doğuştan dış kulak yolu dar olan veya derinin genetik olarak bu taşıma işleminde tembelliği olanlarda birikim kolay olur. Kulak temizleme çubukları ile temizlik yapma alışkanlığı olanlarda mevcut kir istenmeden kulak zarına doğru itilir ve orada hapsedilir. Dış kulak yolunun kulak temizleme çöpleri ile temizlenirken yapılan travma, keskin uçlu nesnelerle kaşıma ve hatta kendi parmağı ile zorlama bile kanalda hasara yol açarak enfeksiyona zemin hazırlar. Sık aralıklarla duş alımı, deniz ya da havuzda yüzme sonucunda dış kulak yoluna fazla miktarda su girmesi dış kulak yolunun normal serümen örtüsünü azaltarak bunun koruyuculuk fonksiyonunu bozar. Sık aralıklarla dış kulak yolunun temizlenmesi de aynı şekilde etki eder. Böylece bakteriler ve mantarların burada üreyip enfeksiyon oluşturması kolaylaşır. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, diyabetikler ve dış kulak yolu etrafına radyoterapi alanlarda bu enfeksiyonun görülme riski daha fazladır” dedi.

TRAVMATİK HAREKETLERDEN KAÇININ

Hastaların kaşıntı, dokunmakla hassasiyet, şiddetli ağrı, bazen işitme kaybı veya kulakta dolgunluk hissi ile hekime başvurduklarını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Ödem nedeniyle dış kulak yolu daralır. Dış kulak yolunda sekresyon, pürülan kulak akıntısı ve kabuklanma görülebilir. Kulak kepçesine dokunma ya da çiğneme hareketi ağrı oluşturabilir. Çok nadir ateş ve boyunda farklı boyutlarda bezeler de gözlenebilir. Nemli ve rutubetli iklimlerde yaşayanlar ile su sporuyla uğraşanlar daha çok risk altında. Su geçirmeyen kulak tıkaçları enfeksiyonun önlenmesinde faydalı. Suyla temastan sonra kulak kanalının ince keten bir bez ile kurulanması veya kulak kepçesi üzerine düşük ayarda kurutma cihazı kullanılması etkili bir yöntemdir. Topluma yapılabilecek en önemli uyarı dış kulak yolu derisine yönelik travmatik hareketlerden kaçınmaları olacaktır. Çünkü kulağın kuvvetle temizlenmesi ve kaşıma ile yapılan tahriş veya buraya yabancı nesnelerin sokulması ile oluşan hasarlar mikroorganizmanın yerleşimi için çok iyi bir zemin oluşturur” şeklinde konuştu.

MİKROSKOP ALTINDA TEMİZLİK YAPILIYOR

Dış kulak iltihabı tedavisinde amacın enfeksiyonu sağıltarak dış kulak yolu cildinin tekrar sağlıklı durumu getirilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kazkayası sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedavide en önemli basamak mikroskop altında dikkatli temizlik yapılmasıdır. Temel olarak dış kulak yoluna göz ve kulak damlaları kullanılır. Bunların daha etkili olabilmesi, uygulanan yerde uzun süre kalması, ağrıyı ve ödemi hızlıca çözmesi için dış kulak yoluna meç denilen pamuk ya da benzeri tıbbi materyaller yerleştirilebilir. Enfeksiyon yaygın ise ve dış kulak yolunun sınırları ötesine geçme riski varsa ağızdan antibiyotik kullanılır. Tedavi en az yedi gün süreyle olmalı ve hastalar ortalama 3 hafta süreyle kulaklarına su kaçmamasına dikkat etmeli.”

KULAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

● Kulak kirini çıkarmak için kulak çubukları ya da başka cisimler dış kulak yoluna sokulmamalıdır.

● Kulakları mümkün olduğu kadar kuru tutmaya çalışılmalıdır.

● Yüzme, banyo veya duştan sonra kulaklar ince bir bez ile kurulanmalıdır.

● Saç kurutma makinesi düşük devirde kullanılarak dış kulak yolunun kurutulmasında yardımcı olabilir.

● Kulak problemi varsa suya girerken vazelinli ya da silikonlu kulak tıkaçları kullanılmalıdır.

● “Kulak bir kez temizlendi mi, alışkanlık yapar, devamlı temizlenmesi gerekir” şeklindeki tabu olmuş yaklaşım tamamen yanlıştır. Kulak kiri varsa temizletmek bir zorunluluktur, kesinlikle bir alışkanlığa yol açmaz.