Adana'nın Pozantı İlçesi’nde, ailenin 3 bireyi, tüp mide ameliyatı olduktan sonra 3 yılda toplam 191 kilo verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ailenin dördüncü bireyi de geçen hafta aynı amaçla ameliyat oldu. Güngör Ailesi’nde ilk tüp mide ameliyatını 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki özel bir hastaneye başvuran Mahmut Nedim Güngör yaptırdı. 28 yaşındaki Mahmut, 150 kilodan 80’e düştü. Ardından 2015 yılında kardeşi Mehmet Kadri (26) ameliyat oldu. 164 kilo olan Mehmet Kadri Güngör, iki yılda 100 kiloya indi. Anneleri Ayşegül Güngör’ün midesi ise 2016’da küçültüldü. 130 kilo olarak girdiği ameliyattan sonra 73’e düştü. Son olarak ise 20 yaşındaki Melek Merve ameliyat edildi. 125 kilo olan Merve Güngör, hedeflediği 60 kiloya düşmesi halinde ailenin verdiği toplam kilo 256’yı bulacak. Babalarının hayatta olmadığını belirten Mehmet Kadri Güngör, genetik bir durum belirlenmediğini ancak eskiden beri kilo sorunu yaşadıklarını söyledi.