Hidrosefali hastası 12 yaşındaki Müslüm Saydut tedavi olmak istiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kardeşi ve ve annesi ile birlikte iki odalı eski bir evde maddi zorluklar içerisinde yaşayan 12 yaşındaki Müslüm Saydut, doğuştan gelen Hidrosefali hastalığının tedavisini olup arkadaşları gibi normal bir hayat yaşamak istiyor.

İHA'nın haberine göre; Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Ayhan Demirci Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan 4 kişilik Saydun ailesi hem 12 yaşındaki Müslüm'ün hastalığı hem de maddi zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

TEK GELİRLERİ 960 TL BAKIM PARASI

Anne Hava Saydut (40) kızı Aysun (18), Mehmet (17) ve doğuştan Hidrosefali hastası Müslüm ile birlikte maddi imkansızlıklar içerisinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. 4 katlı bir binanın bodrum katında ki 2 odalı eski daireye 350 TL aylık kira ödediklerini anlatan anne Saydut ailesinin, tek geliri Müslüm'ün bakımı için verilen aylık 960 TL.

EN BÜYÜK HAYALİ GALATASARAY MAÇINI İZLEYİP SNEİJDER İLE TANIŞMAK

Kafasının içerisinde su birikmesi olduğunda gözlerinin karardığını, hiçbir şey göremez ve konuşamaz hale geldiğini dile getiren 12 yaşındaki Müslüm, arkadaşları ile birlikte parkta oynamaya çıktığında bile annesi ya da ablasının hep yanında durduğunu ifade etti. Kendilerine ait bir evi olmasını ve hastalığının tedavi edilmesini isteyen Müslüm, yanında birisi olmadan dışarı çıkmayı çok arzu ettiğini anlattı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Müslüm ayrıca tuttuğu takımın bir maçını tribünden izleyip, Sneijder ile tanışmayı hayal ettiğini dile getirdi.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE OĞLUNU TEDAVİ ETTİREMİYOR

Oğlunun doğuştan Hidrosefali hastası olduğunu ve doğumundan sonra bir ameliyat geçirdiğini belirten anne Hava Saydut, 12 yıldır sık sık Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gittiklerini ifade etti. Son gittiklerinde doktorları Nejat Akalın'ın çocuğunun beyninde kisler olduğunu söylediğini anlatan anne Saydut "Çocuğumun hastalığı ilerlemiş. 'Beyninde tümör var' dedi beyin kanseri gibi. İki gözü zaman zaman kör oluyor, beyninde su birikmesinden dolayı hafıza kaybı yaşıyor. Nöbetleri geldiğinde kimseyi tanımıyor. Yarım saatte bir gözleri kör olunca bana sanki ölecekmiş gibi geliyor. Her yere götürdüm ama doktorlar bir ömür biçmediler. Kızımla beraber akşam sabah başında nöbet tutuyoruz. Çünkü kör olduğunda dilini yutmaması gerekiyor. Kendisinde olmayınca dili arkaya kaçıyor. Beyninde ki su alınıp, beynindeki aletin değişmesi gerektiğini söylediler. Burada filmlerini çektirdim ama maddi durumumuzdan dolayı doktorumuzun yanına gidip filmleri göstererek tedavisini yaptıramadım" dedi.

GÖZÜ YAŞLI ANNE DEVLET YETKİLİLERİ VE HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

2 odalı bodrum katında 350 TL kira ödediğini çok zor durumda kaldığında kardeşlerinden yardım istediğini belirten Anne Saydut, onlarında asgari ücretle çalışmalarından dolayı bazen yardım edemediklerini söyledi. Kızı ve oğlunun lisede okuduğunu ve aldığı 960 TL bakım parasının yetersiz geldiğini vurgulayan gözü yaşlı anne, en büyük isteğinin Müslüm'ün tedavi edilip diğer arkadaşları gibi normal bir hayat yaşamasını olduğunu ifade etti. Anne Saydut hem devlet yetkililerinden hem de hayırsever vatandaşlardan kendilerine yardım elini uzatıp sahip çıkmalarını bekliyor.

18 YAŞINDAKİ AYSUN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Kardeşi Müslüm'e adeta annelik yapan 18 yaşındaki ablası Aysun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Aysun Saydut "Kardeşimin diğer yaşıtları gibi gezip tozsun istiyorum. Burada bize çok yakın 2 dakika mesafede parka var, oraya bile tek başına çıkamıyor. Kardeşimin tedavi olmasını istiyorum ama maddi imkansızlıktan dolayı götüremiyoruz. Ne babaannem nede anneannemler tarafından da bir gelirimiz yok. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; öncelikle kardeşimin iyi bir tedavi görmesini istiyorum. Babama düzenli bir iş istiyorum. Birde kardeşlerimizle birlikte kalabileceğimiz bir ev istiyorum" diye konuştu.

Saydut ailesi yaşadıkları zorluklardan kurtulmak için hayırseverlerin kendilerine el uzatmalarını bekliyor.