Rahim ağzı yetmezliği erken doğuma neden olur mu?

Günümüzde tüm doğumların ortalama yüzde 10’u erken doğumla sonlanıyor. Erken doğumun en önemli nedenlerinden biri de, rahim ağzı yetmezliği. Birçok anne adayının sorunu olan bu problem aslında uygun hastalarda rahim ağzına basit bir işlem yapılması sayesinde ortadan kaldırılabiliyor. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Her hastalıkta olduğu gibi rahim ağzı yetmezliği tedavisinin başarılı olmasında da erken tanı çok önemli” diyor.

Günümüzde tüm doğumlarda sıklığı yüzde 10’a varan erken doğum, yenidoğan ölümlerin yüzde 75’inden sorumlu oluyor. Erken doğumun en önemli sorumlularından biri ise rahim ağzı yetmezliği. Her 100 hamile kadından 1’inde görülen ve birçok nedene bağlı olarak gelişen bu tablo aslında erken tanı konulduğunda sorun olmaktan çıkabiliyor. Doç. Dr. Oktay Kaymak, rahim ağzına dikiş atılması yöntemiyle erken doğumun önlenebildiğini ve bu sayede anne adayının ideal zamanda doğum yapma şansını yakaladığını belirtiyor.

RAHİM AĞZININ İNCELENMESİ ŞART

Rahmin vajinaya açılan en alt noktasını oluşturan rahim ağzı normal şartlarda kapalı oluyor. Rahim ağzının hamileliği taşıyacak kadar güçlü olmaması ve doğum sancıları başlamadan önce açılması ise rahim ağzı yetmezliği olarak adlandırılıyor. Riskli durumlarda önlem alınmadan hamile kalınırsa 12 -22 haftalar arasında düşük oluşabiliyor. Bazı hamilelikler de 24 – 32 haftalar arasında erken doğumla sonuçlanabiliyor. “Ne yazık ki günümüzde birçok anne adayının risk belirlemesi tam yapılamıyor ve bunun sonucunda hamilelikleri erken doğumla sonuçlanıyor” diyen Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak bu nedenle özellikle düşükle sonuçlanmış hamileliklerde bir sonraki hamileliğe başlamadan önce anne adaylarının mutlaka yeterli bir şekilde değerlendirilmeleri ve ek olarak rahim ağızlarının incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

BASİT BİR MUAYENE İLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Rahim ağzı yetmezliğinde en önemli bulgu ise düşüğün hamileliğin ikinci 3 ayında (4. ay 5. ay 6. ay) ve en önemlisi ağrısız bir şekilde gerçekleşmiş olması. Çünkü rahim ağzı yetmezliği olan anne adayları bebeklerini düşürürken çok fazla ağrı hissetmiyor. Eğer hamilelik bu şekilde noktalandıysa, altta yatan etkenin rahim ağzı yetmezliği olma riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu tablonun bir diğer bulgusu ise rahim ağzı boyunun normalden kısa olması. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak bu durumun vajinal yoldan yapılan ultrasonografik incelemenin yanı sıra basit ve ağrısız bir muayeneyle tespit edilebildiğine işaret ederek “Ölçümlerde sadece rahim ağzı boyu değil, ek olarak yapısı da göz önüne alınıyor. Çünkü bazı anne adaylarında rahim ağzının boyu yeterli olsa da yapısının bozuk olması nedeniyle düşük veya erken doğum gelişebiliyor” diyor.

TEDAVİ ERKEN DOĞUMU ÖNLEYEBİLİYOR

Medikal, yani ilaç ile tedavisi, pesser denilen plastik halkalarla tedavi veya rahim ağzı dikişi ( vajinal ya da karın bölgesinden ) günümüzde uygulanan ana tedavi yollarını oluşturuyor. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak rahim ağzı yetmezliğinde hangi tedavi yöntemine başvurulacağına anne adayının mevcut durumu, daha önceden başarısız rahim ağzı dikişi geçirip geçirmediği ve rahim ağzının şu anki yapısına bakılarak karar verildiğini söylüyor. İlk hamileliği olan veya daha önceden erken doğum hikayesi olmayan anne adaylarında ilk tercih ilaç tedavisi oluyor. Eğer başarılı sonuç alınamazsa rahim ağzı dikişi yöntemine başvuruluyor. Plastik halkalar ise rahim ağzı yetmezliğinin önlenmesinde deneniyor.



RAHİM AĞZINA DİKİŞ ATILIYOR

Genellikle 12-14. haftalarda yapılan rahim ağzına dikiş işlemine, daha ileriki haftalarda rahim ağzının erken açılması durumunda acil olarak da başvurulabiliyor. Doç. Dr. Oktay Kaymak, vajinal veya karın bölgesinden uygulanan rahim ağzına dikiş uygulamasının ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında veya belden uyuşturulduktan sonra yapıldığını belirterek şu bilgileri veriyor: “Ortalama olarak 15-20 dakika süren bu işlemde 5 mm genişliğinde, vücutta emilmeyen özel bir dikiş malzemesi, rahim ağzının en içerideki kısmına yerleştiriliyor. Dikiş, açılan rahim ağzını çepeçevre gezerek bir torba ağzı gibi sıkıştırıyor. Böylece rahim ağzının doğumdan önce açılması önleniyor.” Rahim ağzı dikişinin başarısı, dikişin konulduğu hamilelik haftası, rahim ağzının yapısı ve hamileliğin mevcut durumuna göre yüzde 30 - 70 arasında değişkenlik gösteriyor.



