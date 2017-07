Tüp bebek tedavisi yaptıranlar yaz aylarında nelere dikkat etmeli?

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyoruz. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, aşırı sıcakların tüp bebek tedavisini olumsuz yönde etkilemediğinin altını çizdi.

Tüp bebek laboratuvarlarında ya da sperm verme odalarında sıcaklık kontrolünün düzenli şekilde sağlandığına dikkat çeken Op. Dr. Koray Altunay, “Tedavi aşamasında çalışılan laboratuvar ortamı 24-27 derece arasında sabit sıcaklıktadır. Bu nedenle sperm, yumurta ya da embriyolar mevsimlerden etkilenmez” dedi.

Op. Dr. Altunay, tüp bebek tedavisi yaptıranların sadece daha rahat bir tedavi ve hamilelik süreci geçirmek için sıcak havalarda beslenme ve hayat düzenlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

İŞTE TÜP BEBEK TEDAVİSİ YAPTIRANLARIN SICAK HAVADA DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Op. Dr. Koray Altunay, tüp bebek tedavisi yaptıranların sıcak havada dikkat etmeleri gerekenleri şu şekilde sıraladı:

*Günlük olarak en az 2-3 litre olmak üzere bol bol sıvı tüketmek gerekir. Ancak su, diğer içeceklerle beraber değil salt su olarak içilmelidir. Meyve suyu, çay, limonata, ayran vs. şeklinde değil.



* Herhangi bir zorunluluk olmadıkça 11:00 ile 15:00 arası dışarı çıkılmamalı.



*Transfer aşamasından 2-3 gün sonra deniz serbesttir. Havuz ise ancak temizliğinden şüphe duyulmuyorsa serbesttir, fakat mümkünse deniz tercih edilmelidir.



*Islak mayo ile kalınmamaya özen göstermelisiniz.



*Güneşte fazla durmamalısınız.



*Yüzme, en güzel egzersizler arasındadır. Fakat fazla yorulmadan, atlama, dalış tarzı eylemler yapılmadan yüzülmeli.



*Çay ve kahveden uzak durulmaya dikkat edilmelidir. Kahveden olabildiğince uzak durulması, çayı da minimum oranda tüketmek yerinde olacaktır.



* Uzun süre aç kalınmamalı, az ve sık şekilde yemek yenmeli.



*Protein ağırlıklı beslenmeye önem gösterilmelidir. Omega 3’ten zengin olması sebebiyle haftalık olarak 1-2 defa önerilen balıkların tüketilmesi uygundur. Balık kızartma olarak değil, buğulama ve ızgara olarak tüketilmelidir.



*Süt ve süt ürünleri, dönüşümlü olarak kırmızı et ve beyaz et tüketimine de önem verilmelidir.



*C vitamini bu süreçte de oldukça önemlidir. Kivi, ananas ve muz da tüketilmesi gereken meyveler arasındadır.



*Sebzeler ise, haşlama olarak tüketilmelidir.



*Folik asit bu dönemde çok önemlidir. Folik asitten zengin fındık, ceviz, badem, yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerde yeterli miktarda tüketilmelidir.



*Yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi ilave sorunları olan hastaların, kendilerine uygun bir beslenme programına başlamaları gerekir.