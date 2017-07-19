Osmaniye'de yaşayan Elif Nur Cantekin sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor!

Doğuştan skolyoz hastası olan 9 yaşındaki Elif Nur Cantekin'in sağlığına kavuşabilmesi için 120 bin TL'ye ihtiyaç var. "Kardeşlerim gibi yürümek istiyorum, okuluma rahat rahat gitmek istiyorum" diyen Elif Nur, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.

İHA'nın haberine göre; Osmaniye'de su tesisat işlerinde günübirlik çalışarak evinin geçimi sağlamaya çalışan 4 çocuk babası Cemil Cantekin'in tek isteği doğuştan skolyoz hastası olan 9 yaşındaki kızı Elif Nur Cantekin'in iyileşmesi.

9 YILDIR SONUÇ ALAMIYOR

9 yıldır çeşitli hastanelerde çok sayıda onlarca doktorun muayenesinde sonuç alamadıkları ifade eden aile son çare olarak skolyoz hastalığı tedavisinde başarılı ameliyatlara imza atan Ahmet Alanay'ın tedavisine umut bağladılar.

Baba Cantekin, İstanbul'da özel bir hastanede yapılacak ameliyatla iyileşme umudu bulunan Elif Nur'un tedavisi için 120 ila 180 bin TL paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çocuğunun iyileşmesi için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden destek beklediğini ifade eden Cemil Cantekin, "2009 yılında doğumu sırasında çocuğumuzun rahatsızlığını öğrendik. Doğumun ardından Balcalı Hastanesine gittik bir sonuç alamadık. İskenderun'da bir kez, Adana'da ise birkaç hastaneye gittik. Doktorlar uzun araştırmalar sonucunda çocuğuma skolyoz hastalığı teşhisi koydular. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde bize üç binde bir görülen bir hastalık olduğunu dediler. Böyle bir hastalık görmediklerini söylediler. İnternetten yaptığımız araştırmalarda İstanbul'da özel bir hastanede görevli Ahmet Alanay isimli bir doktorun skolyoz hastalığında başarılı sonuçlar alan bir doktor olduğunu gördük. Hastaneyi aradığımızda bu tür ameliyatların 120 ile 180 bin TL arası ücreti olduğunu söylediler. Ben ev ve iş yerinin su işlerini yapan günübirlik çalışan iş olduğu zaman kazanan bir babayım. Biz Osmaniye Valiliğine gittik gidiş geliş yol paramızı verebileceklerini başka bir yardımda bulunmayacaklarını söylediler. Eşim kızımdan dolayı bakıcı aylığı alıyor o da kızımızın masraflarına gidiyor. Çocuğumun iyileşmesi için yardım bekliyorum. Tek dileğimiz normal her çocuk gibi yürümesini, iyileşmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKESİN GÜLDÜĞÜ ŞEYLERE BEN AĞLIYORUM"

Anne Zeynep Cantekin ise 12 yıllık evli olduğunu, Elif Nur'un 3. çocuğu olduğunu belirterek, "29 gün yaşar dediler. 9 yaşına geldi, yürüyor, okula gidiyor. Doğduğunda vücudu ay şeklindeydi, 'kordon dolanmış' dediler. Fizik tedavi için üniversite hastanelerine gittik. Oradaki stajyerler 'zaten yapacak bir şey yok bunun yaşayacağı 29 gün' dediler. Ama benim azmimle çocuğumda çabası ile fizik tedavi yaparak yumak şeklinde bu hale getirdim. Şimdi 9 yaşına geldi ve Fatih İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi. Başaramaz dedikleri çok şeyi başardı. Televizyonda o hocayı gördüm, internette araştırdık. Kızımızın sağlığına kavuşmasında tek çare İstanbul'da özel bir hastanede yapılacak ameliyat olarak görüyoruz. Benim istediğim tek şey Ahmet Alanay'ın kızımızı bir görmesi. Gittiğimiz doktorlarda çare bulamadık. Yaptığımız araştırmalarda gittikçe ilerleyen bir hastalık olduğunu öğrendik, uzmanlar 'ciğerlerine baskı yaparak patlatabilir' diyorlar" dedi.

Zeynep Cantekin, anne olarak kızı Elif'in yaşadığı rahatsızlıktan en fazla kendisinin etkilendiğini ifade ederek, "Herkesin güldüğü şeylere ben ağlıyorum. Diğer çocuklarımdan farklı olduğunu göstermemeye çalışıyorum. Ama anne olarak üzülüyorum. Kendisi de çok bilinçli, o benim üzülmemi istemiyor. Ben de onu üzülmesini istemiyorum ama sonuçta toplum arasına girdiğimiz zaman fark ediliyor. Mesela okul hayatında zorlukları var. Sabah okula götürüyoruz, kucağımızda sınıfa çıkartıyoruz, teneffüslerde bekliyoruz" diye konuştu.