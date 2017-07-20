Anne karnında dilleri ayırt edebiliyor

Özellikle bebeğin dünyaya gelmeden bir ay önce, dillere karşı hassaslaştığını belirten uzmanlar, bebeklerin hep duydukları dillerin ritimlerini algılayabildiğini ifade etti.

Vatan gazetesinin haberine göre; bebeklerin rahim içerisinde duyabildiğinin altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Utako Minai, “Anne karnındaki bebek, konuşmaları boğuk bir şekilde olsa bile duyabiliyor. Çevresinde konuşulan dilin ritmini algılıyor.

Yaptığımız deneyde; çevresinde her zaman İngilizce konuşulan bir bebeği, Japonca konuşulan bir ortam içerisinde bıraktık. Kalp ritimleri önemli ölçüde değişti. Ancak anne karnındaki bebek, İngilizce konuşulan bir ortamda bırakıldığında kalp atışlarında hiçbir değişiklik olmadı” diye konuştu.