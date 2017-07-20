Isparta'da beyin ölümü gerçekleşen kişi üç kişiye hayat verecek!

Isparta'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğer ile böbrekler sağlığına kavuşmak için organ bekleyen üç hastaya nakledilecek.



Isparta Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren M.Y'nin beyin ölümü gerçekleşti.



Bu kişinin ailesi, doktorların kendileriyle görüşmesi sırasında organ bağışına onay verdi. Daha sonra 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmada karaciğer ve böbrekler nakil için alındı.



Isparta Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Yiğit, ailenin organları bağışlama kararının çok duyarlı bir davranış olduğunu vurguladı.



Karaciğerin Antalya'da, böbreklerden birinin ise Isparta'daki bir hastaya nakledileceğini belirten Yiğit, diğer böbrek için uygun kişinin sonradan belirleneceğini ifade etti.



Türkiye'de nakil bekleyen hasta sayısının fazla olduğuna dikkati çeken Yiğit, "Ailenin bu duyarlılığın tüm topluma örnek olmasını, halkımızdan organ bağışına duyarlılık göstermesini istiyoruz. Organ bekleyenlere yardımcı olmak, onlara yeni bir hayat vermek önemli." dedi.



Yiğit, bu işlemin Şehir Hastanesindeki ilk organ bağışı olduğunu sözlerine ekledi.

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