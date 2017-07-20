Günde yarım litre terliyoruz!

Yaz aylarında en büyük kâbusumuz terlemek. Kimi zaman toplantıya yetişirken kimi zaman durup dururken dökülen ter, yaz aylarında normal sayılsa da günlük yaşamı zorlaştırmadan önüne geçmek gerekiyor.

TERLEMEK, VÜCUT ISISININ DENGELENMESİ İÇİN ÖNEMLİ

HT Magazin'den Ekin Türkantos'un haberine göre; güne başlarken yaptığımız makyaj akıyor, sıktığımız parfüm işlevini kaybediyor ve her şeyden önemlisi bizi huzursuz ediyor. Vücut ısısının dengelenmesi ve zararlı maddelerin vücuttan atılması için terlemek de önemli. İnsan vücudunda ortalama 5 milyon ter bezi bulunuyor. Vücut ısının dengelenmesi için günde 4-5 kez terlenmesinin normal olduğunu söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, yetişkin bir insanın günde ortalama 0.5 litre terlediğine dikkat çekiyor.

YAZ AYLARINDA AĞIR MAKYAJLARDAN KAÇININ

Spor, aşırı hareket etme, fiziksel iş yapma gibi durumlar terlemeyi artırabiliyor. Aynı zamanda duygusal uyarılardan da etkileniyor vücut. Ve hemen el ve ayakların, koltuk altı bezlerinin terlemesine neden oluyor. Yazın ağır makyajlardan kaçınmak en iyisi ve saçları mümkün olduğunca enseyi açık bırakacak şekilde atkuyruğu, topuz ya da örgü gibi modellerle toplamak...

İşte terlemeyi kontrol altına almak için diğer öneriler:

SICAK HAVALARDA GÜNDE EN AZ 1 DEFA ILIK DUŞ ALIN

● Sıcak yaz aylarında günde en az 1 defa ılık duş alın.

● Ortam ısısını düşürme fırsatınız varsa 19 derecenin uygun olduğunu unutmayın.

● İçinde bulunduğunuz odayı sık sık havalandırın.

● Aşırı terleme durumlarında altta yatan bir hastalık olup olmadığını araştırın.

● El ve ayak hijyeninize özen gösterin.

● Koltuk altı için kullanacağınız roll-on ürünlerinde seçici olmaya özen gösterin.

● Baharatlı ve acı gıdalar tüketmeyin.

● Sentetik kumaşlardan uzak durun. Hava alan pamuklu, koton ve keten gibi hafif kumaşları tercih edin.