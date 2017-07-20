Halk Sağlığı Müdürlüğünden "sıcak" uyarısı!

Halk Sağlığı Samsun İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, sıcak havalarda mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini dile getiren Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Sıcaklık ve nem artışına bağlı vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile dengede tutulmaya çalışılan vücut ısısı aşırı sıcaklarda tam olarak dengelenemez. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Aşırı sıcaklardan en çok 4 yaşından küçük çocuklar, hamileler, yaşlılar, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar etkilenir" dedi.



"MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN"

Aşırı sıcak havaların getirdiği sağlık sorunlarından korunmak için mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, "Özellikle günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda olan vatandaşlarımızın da renkli kıyafetler giymesi gerekir. Gözlerimizin güneş ışınlarından zarar görmemesi için mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Yoğun fizik aktivite spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir" diye konuştu.

GIDA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!

Sıcak havalara bağlı gıda zehirlenmelerine karşı da uyarılarda bulunan Kasapoğlu, "Gıda zehirlenmesi, genellikle hafif seyirli ve kısa süreli olmasına karşın, zehirlenmeye sebep olan gıda ve kişiye özgü bazı faktörler, zehirlenmenin sebep olduğu hastalığın daha ağır seyretmesine, hatta ölümcül olmasına yol açabilir. Gıda zehirlenmesine herkes yakalanabilir ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlılar daha duyarlıdır. Her türlü gıda maddesini satın alırken etiket bilgileri okunmalı, üretim, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Soğuk gıdalar alışverişin sonunda alınmalı ve soğuk zincirin bozulmamasına dikkat edilmeli, alışverişten döner dönmez buzdolabına yerleştirilmelidir. Donmuş gıdalar, buzdolabında veya mikrodalga fırında çözülmelidir. Çiğ yiyecekler, oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakılırsa bakteriler, o kadar çabuk çoğalır ve zehirler oluşabilir. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunmak için ise, kaynağı bilinmeyen sular kullanılmamalı ve çiğ tüketilen gıdalar temiz ve bol su ile yıkanmalıdır. Gıdalar mutlaka tam olarak pişirdikten sonra tüketilmelidir" şeklinde konuştu.

Halk Sağlığı Müdürlüğü