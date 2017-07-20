Tetik parmak hastalığı nedir? Tetik parmak hastalığının belirtileri...

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tuğhan Kalkan, yoğun ev işleri nedeniyle özellikle ev hanımlarında, parmağın kilitlenmesiyle birlikte yoğun ağrıya neden olan 'tetik parmak' hastalığının sıkça görüldüğünü açıkladı.

İHA'nın haberine göre; bu hastalığın, eliyle çok iş yapanlarda görülen bir meslek hastalığı olduğuna dikkat çeken Dr. Kalkan, çözümünün ise basit bir operasyondan geçtiğini anlattı. Dr. Kalkan, bu hastalığın en büyük önleminin 'iş yapmamak' olduğunu kaydetti.

Genellikle ev hanımlarının en çok yaptığı bez sıkmak, halı silmek, yer temizlemek, tencere, çaydanlık tutmak gibi hareketlerin 'tetik parmak' hastalığına neden olduğunu kaydeden Dr. Kalkan, "Eliyle çok yoğun iş yapan kişilerin elindeki tendonlarında oluşan kistler ve bunların oluşturduğu hareketliliğin kısıtlanması tetik parmak hastalığına yol açıyor" diye konuştu.

Tetik parmak hastalığında parmağın büküldüğü anda geri açılamadığını ifade eden Dr. Kalkan, hastalığın çözümüne ilişkin şu bilgileri aktardı: "Ev hanımlarının yanı sıra bilgisayarda çok çalışanlarda, tarla-bahçede çalışanlarda, terzilerde yoğun görülen bu hastalığın çözümü basit bir cerrahi müdahaleden geçiyor. İnsanlar bu müdahaleden korkabiliyor ama müdahaleden sonra 1 hafta, 10 gün içerisinde hasta normale dönüyor. Ameliyat sırasında eldeki A1 olarak adlandırdığımız yeri gevşeterek tendonun rahatlamasını sağlıyoruz. Tendonun aşırı kullanımıyla olan harabet tendonun istirahatini gerektiriyor."

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tuğhan Kalkan, tetik parmak hastalığına karşı alınabilecek tek önlemin 'iş yapmamak' olduğunu kaydetti. Tetik parmak hastalığına yakalandıktan sonra operasyonla bu hastalıktan kurtulan Fatma Sarıbıyık (48) ise hastalığın baş parmağında ağrıyla belirti gösterdiğini, daha sonra bükülüp tekrar açılmadığını anlattı. Ameliyat olduktan sonra parmağının düzelmeye başladığını anlatan Sarıbıyık, düzenli egzersizler yaptığını kaydetti.