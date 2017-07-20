Ahmet Demircan görevi Recep Akdağ'dan devraldı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan kabine değişikliğinin ardından Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi.



Recep Akdağ, törende yaptığı konuşmada, tarihin belli dönemlerinde belli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, AK Parti iktidarlarından sonra Türkiye'de sağlık hizmetlerinde bu sıçramanın elde edildiğini söyledi.



"Şimdi inşallah tüm AK Parti iktidarlarımızın oluşturduğu mirası değerli Bakanımıza emanet etmek üzere buradayız." diyen Akdağ, şunları söyledi: "Biliyoruz ki Allah'ın izniyle çok kıymetli Bakanımız Ahmet Demircan, kendi müktesebatı itibariyle ve kendi kabiliyetleri itibariyle bu bayrağı çok daha yükseğe kaldıracaktır. Türkiye, bunu başarabilecek bir ülkedir. Türkiye'nin sağlıkta tüm dünya ülkelerine model ülke olma özelliğini taşırken, bir taraftan da vatandaşımızın çok daha kaliteli hizmet almasını sağlayacak yeni bir dönemi inşallah Sayın Bakanımızla birlikte oluşturmuş olacağız."



"İKİMİZ DE 6 ÇOCUĞA SAHİBİZ"



Akdağ, Demircan ile bir ortak özelliklerinin de olduğunu belirterek, "Değerli Bakanımızla ikimiz aynı fakülteden mezunuz. Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezunuz. Basına da yansıdı, ikimiz de 6 çocuğa sahibiz" dedi.



Sosyal medyada "Sağlık Bakanı olmak için 6 çocuğa sahip olmak gerekiyor" diye yazıların yer aldığını ifade eden Akdağ, çok çocuklu olmanın gerçekten insanı yetiştiren bir tarafı olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Ahmet Demircan da tüm canlıların en önemli özelliğinden birinin kendilerini yenileme yeteneği olduğunu belirterek, "Biz, canlı bir toplumuz ve dönüşüm içinde olan, gelişim içinde olan bir milletiz. Bu dönüşümü, üç temel üzerine oturttuk. Sistemde dönüşüm, ondan önce zihniyette dönüşüm ve uygulamadaki, hizmetteki dönüşüm" dedi.



Sağlığın, Türkiye’de hizmet alanları içinde çıtası en yüksek alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de son 15 yıl içerisinde 2002’den itibaren hızla çıta yükseldi. Şimdi bize düşen bayrak yarışında, bu çıtayı daha da yukarıya çekmek. Halkımızın hizmetlerini, zamanın da gerektirdiği yenilikleri de yerine getirerek, daha da artırmak ve bayrağı bir üst noktada bizden sonra gelecek olanlara devredebilmektir."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER