Denizli'de, horlama, geceleri ağzı açık uyuma ve işitme kaybı rahatsızlığı yaşayan iki kardeş aynı anda ameliyat odu.

İHA'nın haberine göre; Denizli'de yaşayan 17 yaşındaki Fatma Sultan Eskin ile 11 yaşındaki Ali Alperen Eskin, horlama, geceleri ağzı açık uyuma ve işitme kaybı rahatsızlıkları nedeniyle Kulak Burun Boğaz bölümüne başvurdu. Muayene edilen kardeşlere gerekli tetkikler yapıldı. Tetkiklerin ardından kullandıkları ilaçlara rağmen rahatsızlıklarında bir iyileşme olmayınca kardeşler tekrar doktora başvurdu. Op. Dr. Emre Erkilet, bunun üzerine ameliyat yapılmasına karar verdi. Alperen Eskin'e yapılan operasyonun ardından geniz eti alındı ve işitme kaybı için de kulağına tüp takılarak, işitme sorunundan kurtuldu.

Yapılan muayenelerde burun kemik ve kıkırdak bölgesinde eğrilikler nedeniyle rahat nefes almakta güçlük çektiğini, geceleri rahat uyuyamadığını belirten abla Sultan Eskin'e tamponsuz burun operasyonu yapıldı. Burun içi fazla kemik ve kıkırdak yapıları alınan, eğrilikleri düzeltilen Fatma Sultan Eskin, "Daha önce hiç alamadığımız bir şekilde rahat nefes alıyoruz, abla kardeş rahatsızlıklarımızı giderdiği için doktorumuza ve hastane ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.