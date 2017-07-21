3D atan kalp

İsviçreli bilim insanları, dünyadaki milyonlarca kalp hastası ve organ nakli bekleyenlere ümit ışığı olabilecek bir gelişmeye imza attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Zürih Politeknik Enstitüsü uzmanları, 3 boyutlu yazıcılar kullanarak atan bir kalp geliştirdi. Silikon kullanılan ve kalp yumuşaklığına sahip bu yapay kalbin prototipi, ilk denemelerde 30 dakika boyunca sorunsuzca çalıştı. 390 gram ağırlığı ve 679 santimetreküp hacmi ile normal insan kalbinden biraz büyük olan yapay kalp, sağ ve sol odacıklarının yanı sıra pombalamayı kolaylaştıran üçüncü bir odacığa da sahip. Ekip lideri Nicholas Cohrs, “Amacımız, 3 boyutlu yazıcılar kullanarak, hastanın kalbi ile aynı boyut ve şekilde insan kalbinin bütün fonksiyonlarını sürekli olarak yerine getirebilen bir yapay kalp geliştirmek” dedi.

İsviçreli bilim insanları, yapay kalbin ilk olarak kalbi fonksiyonları yerine getirmeyen hastalara kalp nakli yapılıncaya dek faydalı olabileceğini de belirtti. Dünyada 26 milyon kalp hastası bulunuyor.