‘Antidepresanla otizm riski artıyor’

İngiltere'nin Bristol Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, gebeliği sırasında antidepresan kullanan kadınların çocuklarının yüzde 41’inin otistik olma ihtimalinin olduğunu ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; araştırmacılar, bu sonuca 2001-2011 yılları arasında İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan, 5 bin 378’i otizmli olmak üzere, 4-17 yaşları arasındaki 254 bin 610 kişiden gelen verileri inceleyerek ulaştı.

Araştırmacılar, antidepresan kullanımı ile otizm arasında ilişki olsa bile, gebelik sırasında psikiyatrik rahatsızlıkları olan kadınların hiçbiri antidepresan kullanmazsa, vakaların yalnızca yüzde 2’sinin önüne geçileceğini tahmin ediyor.