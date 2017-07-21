Korku hastanesine müfettiş

Habertürk'ün “Korku hastanesi” başlığıyla gündeme getirdiği Bartın Devlet Hastanesi’nde 1 bebeğin öldüğü, 7 bebeğin ise sakat kaldığı doğumlar için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; artan şikâyetler ve tepkiler üzerine Bartın Devlet Hastanesi’ne müfettiş gönderildi. Konuyla ilgili Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na yapılan 15 başvurunun değerlendirileceği açıklandı. Müfettişler, başvuru konusu olan Dr. Ö.V.A. sorumluluğundaki doğumları inceleyecek. Soruşturma kapsamında Ayşe S. adlı bir ebenin yaptırdığı doğumlar sırasında sakatlanan çocuklar Ömer E., M.Alperen B. ve Muhammed Ali K.’nın doğumu da mercek altına alınacak. 190 bin nüfuslu küçük bir Batı Karadeniz şehri olan Bartın’ın, 2015 ve 2016 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en az doğumun yapıldığı ilk 10 il arasında 7’nci il olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili müfettişlerin, “15 Haziran’da Muhammet Ali bebeğin babası Muhammet K. tarafından sunulan bir dilekçe üzerine daha önce de teftiş kurulunca soruşturulan ve sonuçlandırılan incelemenin yeniden yapılması talimatı üzerine görevlendirildikleri” belirtilen hastane açıklamasında, “İnceleme halen devam etmekte olup sonuçlandığında ilgili mercilerce gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi.