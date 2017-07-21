Pet şişelerde BPA var mı?

Günümüzde bebekler için kullanılan plastik biberonlardan tutun su ihtiyaçlarının karşılandığı pet şişelere, gıda saklama kaplarına kadar günlük hayatta sıkça plastik ürün kullanırız. Ancak plastikte kullanılan BPA (Bisfenol A)'nın sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiği iddia ediliyor.

Pet şişelerdeki BPA tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: "Plastikler, tek bir yapıya sahip değildir, farklı kullanım amaçlarına göre farklı tipte plastikler üretilir. Pet şişeleri de içerecek şekilde ile sürekli gündeme gelen Bisfenol A (BPA) maddesi ise sadece polikarbonatta bulunur. Polikarbonata şeffaf ve sert bir yapı kazandırmak amacıyla kullanılır.

PET İLE POLİKARBONAT KARIŞTIRILMAMALI

Çoğu tüketici pet ile polikarbonatı karıştırmaktadır. Tüketicilerin karıştırmasının daha vahim olanı ise basında yer alan kanaat önderi konumundaki doktorların iki tamamen farklı maddeyi araştırmadan aynıymış gibi demeçler vermeleridir. Biz tüketicilerimizin pet şişelerde kesinlikle BPA olmadığını bilmelerini istiyoruz. Pet ve polikarbonatın hem isimleri hem de kimyaları birbirinden tamamen farklı iki maddedir. Yani ikisi de metal olan altın ile gümüş için aynı madde demek gibi bir durumdan bahsedilmektedir.

Pet şeffaf, sert ve hafif bir plastik türüdür. Neredeyse tüm küçükten büyüğe kullan at su şişelerinin, meşrubat şişelerinin ana hammaddesidir. Hijyenik olması ve içerisindeki gıda ve içeceğin tazeliğini koruması sebebiyle tüm dünyada gıda ve içecek endüstrisinin en büyük tercihidir.

PET ŞİŞELERİN ALTINDAKİ 1 NUMARASINA DİKKAT!

Pet şişelerin sağlıklı oldukları tüm dünyada neredeyse tüm gıda güvenlik laboratuvarlarınca yapılan müteaddit testlerle ispatlanmıştır.

Ayrıca plastiklerdeki numaralar o plastiğin zararlı ya da zararsız olduğunu açıklayan bir gösterge değildir. Bu numaralar malzeme içinde kullanılan plastiğin hammaddesini tanımlar, sınıflandırır. Numaralar sayesinde sektörümüz için çok önemli olan “geri dönüşüm”ün kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Böylece aynı numaraları taşıyan plastiklerin bir araya getirilmesi ve geri dönüşümü çok daha kolay gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda tüketiciler de pet şişelerin altlarında geri dönüşüm üçgeni ve 1 numarasından kolayca ayırt edebilirler.

Her türlü bilgi konusunda tüketicilerimiz ve tüketici derneklerimizi bilgilendirmeye hazırız. Ancak özellikle plastik şişenin üstün özelliklerine karşı haksız rekabet yürüten bazı endüstrilerin, tüketicileri yalan bilgilerle korkutup plastik yerine daha pahalı kendi ürünlerini aldırmak için teşvik ettiklerini görüyoruz. Maalesef yaydıkları yalan haberlerle vatandaşlarımızı aldıkları içeceği eve götürürken kaygılandırıp suçluluk duygusu içerisine sokuyorlar. Ticari hırslarla ve yalan bilgilerle tüketicilerin korkutulması kabul edilemez."

BPA