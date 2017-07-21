Konya'da, uzun yıllardır sigara içen ve akciğer kanserine yakalanan iki hasta, geçirdikleri ameliyatların ardından sağlığına kavuşuyor.

İHA'nın haberine göre; rahatsızlanarak Konya'daki bir hastaneye başvuran Nedim Zengin (54) ve Mehmet Kabak'a (62) akciğer kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Devam eden tedavi sürecinde her iki hasta da ameliyat edildi. Hastaların sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Demir, her iki hastanın da yıllarca sigara içimi sonrasında öksürük ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Yapılan tetkiklerde akciğer kanseri tespit edildi ve kanserin diğer organlara sıçramadığı görüldü. Hastalarımıza operasyon öncesi yapılan tetkiklerde, yapılacak cerrahi girişimi tolere edebilecekleri görüldü. Hastalarımızdan Nedim Zengin'in bir akciğerinin tamamı, Mehmet Kabak'ın ise bir akciğerinin üç lobundan iki lobu çıkartıldı. Ameliyat sonrası dönemde bir gece yoğun bakımda takip edilen hastaların takibi daha sonra serviste devam etti. Hastalarımız şu anda kısa süre içinde taburcu edilebilecek hale geldi" dedi.

Ameliyatla bir akciğerini kaybeden 3 çocuk babası Nedim Zengin, 35 senedir sigara kullandığını anlatarak, "Böyle bir operasyon olacağını tahmin etmiyordum. Yorgunluk, aşırı terleme, halsizlik gibi şikayetlerle geldim. Tomografi çektirdim, bir kitle göründüğü söylendi. Ondan sonra müdahale edildi. 75 gündür buradayım. Ameliyata hazırlanmak için enfeksiyonu düşürmeleri gerekiyordu. 10 gündür sigara kullanmıyorum. Sel köprüyü yıktıktan sonra geri dönüş olur mu olmaz mı bilmem. Ailem sigarayı bırakmamı istedi bırakmadım, bırakmayı kendin isteyeceksin" ifadelerini kullandı.

Çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Mehmet Kabak da geçirdiği operasyonda akciğerinin 3 lobundan 2'sini kaybetti. Kabak, 40 yıldır sigara kullandığını ve pişman olduğunu ifade ederek, "Ameliyatım başarılı geçti. 40 sene sigara kullandım. Ameliyattan sonra kullanmayı düşünmüyorum. Sigarayı kimse kullanmasın, iyi bir şey değil. Ben içenlere çok karşıyım, içtim çok pişman oldum" şeklinde konuştu.