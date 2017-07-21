Gebelik döneminde en sık karşılaşılan sorulardan birinin nasıl yatmalıyım sorusu olduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, "Uyku süresince defalarca pozisyon değiştirileceğinden dolayı aslında bu sorunun cevabının bilinenin aksine 'anne adayı nasıl rahat yatabiliyorsa' o şekilde yatmasıdır" dedi.

İHA'nın haberine göre; gebelikte anne vücudunun tamamen değiştiğini, anne adayının da 9 ay boyunca bu değişime ayak uydurmaya çalıştığını bildiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, "Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşanabilir. En sık karşılaşılan sorunlardan biri ise uyku problemleridir. 24. haftaya kadar anne ne şekilde yatarsa yatsın bebeğine herhangi bir zarar gelmez. Ancak özellikle 24. haftadan sonra sırt üstü yatıldığında büyüyen anne rahmi kalbe kan taşıyan büyük damarlara baskı yapabilir ve kalbe gelen kan akımı azalabilir, buna bağlı olarak annede baş dönmesi, gözlerde kararma, bayılma hissi oluşabilir. Böyle bir durumda anne zaten kendini rahatsız hissedecek, pozisyonunu kendiliğinden değiştirecektir. Eğer anne sırt üstü yattığında kendini rahat hissediyorsa yastık destekli yatmasında sakınca yoktur" diye konuştu.

Özellikle 24. haftadan sonra sağ-sol ya da yarı yüzü koyun pozisyonda yatılmasını öneren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, "Gebelik döneminde yüz üstü yatar pozisyonda uyunmanızın da size ya da bebeğe bir zararı olmaz, çükü bebek sıvı dolu bir kesenin içerisindedir, bu durum bebeğinizi dış travmalardan oldukça güzel bir şekilde korumaktadır. Zaten karın büyümeye başladıktan sonra bu pozisyonda uyumak imkansız hale geleceğinden, uyumak isteseniz de uyuyamazsınız tekrar yan yatar pozisyonunu alırsınız" diye belirtti.

Eğer doğum esnasında bebeğin kalp atımında düzensizlik varsa o zaman bebeğe gelen kan akımını artırmak istenildiğinden annenin sol yanına yatmasını istediklerini ifade eden Dr. Küçük bu durumu tüm gebelik için geçerliymiş gibi algılamanın doğru olmadığını vurguladı.