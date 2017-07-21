Beyin kanaması belirtileri nelerdir? Beyin kanamasından korunmanın yolları

Halk arasında 'inme' olarak bilinen beyin kanaması riskinin hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz dönemlerinde yüksek tansiyona bağlı olarak arttığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre; genellikle doğuştan gelen damar anomalileri ve gençlik döneminde meydana gelen travmalara bağlı olarak yaşanan beyin kanamalarında erken teşhis hayati önem taşırken, özellikle aşırı sıcak havalar beyin kanaması riskini artırıyor. Sıcak havalarda beyin kanaması riskini azaltmak için birtakım tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Heper, ölümcül sonuçlara sebep olabilen bu riske karşı, sıcak havalarda tansiyonu yükseltecek her şeyden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde her yıl, ortalama 5-6 bin kişinin beyin kanaması tehlikesiyle karşılaştığını anlatan Dr. Mesut Heper, "Beyin kanaması dediğimiz, beynin içindeki atar damarlardan birinin yırtılması veya beyin damarı üzerinde bulunan ve anevrizma denilen balonun patlaması neticesinde beyin içinde kanama olmasıdır. Kanama gerçekleştiği zaman, esnek olmayan bir yapı olan kafatasının içinde bulunan beyin, içine dolan kanın oluşturduğu basınç altında kalarak ezilir ve buna bağlı olarak çeşitli bulgular yaşanır. Beyin kanamaları genellikle ileri yaş hastalığı olmakla birlikte, çocukluk ve ergenlik döneminde de görülebiliyor. Yetişkinlerde en sık 50'li yaşlarda rastlanıyor. Özellikle yaz mevsiminde aşırı sıcaklara bağlı olarak beyin kanaması görülme oranı artmaktadır" dedi.

BEYİN KANAMASININ BELİRTİLERİ

Beyin kanaması belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Mesut Heper, "Beyin kanamalarının emareleri bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, uyuşukluk, vücudun herhangi bir yerini hareket ettirememe, şuur kaybı, uykuya eğilim ve konuşmada bozukluk olarak görülebilir. Beyin kanaması belirtileri dikkate alınmadığı zaman hasta üzerinde kalıcı hasar bırakabilir. Bu yüzden, beyin kanaması geçiren kişi fazla hareket ettirilmeden, en kısa sürede sağlık kuruluşuna götürülmelidir" dedi.

Dr. Mesut Heper son olarak, beyin kanaması riskinden korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı.

* Aşırı sıcak saatlerde güneş altında uzun süre bulunmamak,

* Bol sıvı tüketmek,

* Rahat ve pamuklu giysiler giymek,

* Kullanılan ilaçlar varsa aksatmamak,

* Ağır egzersizden kaçınmak ve ağır yemekler yememek gerekiyor.

* Ayrıca tuz tüketimini azaltmak,

* Hareketli yaşamak ve tansiyonun da kontrol altında tutulması önemlidir.