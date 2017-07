Radyolojide "3D'li yazılım" dönemi

Bursa'da, kamu hastanelerindeki radyoloji işlemleri, dünyanın önde gelen bir teknoloji firması tarafından üretilen 3D'li yazılım sayesinde hem hasta hem de doktorlar açısından kolaylaştı.

Özellikle kent merkezine uzak yerleşim birimlerinde yaşayan hastalar için ulaşım sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıran uygulama, masrafları da azaltıyor.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, merkez dışındaki ilçelerde yaşayan hastaların radyoloji hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başlanabilmesi için ihaleye çıktı.

İhaleyi kazanan Fujifilm firması tarafından üretilen yazılım geçen nisan ayından itibaren il genelindeki kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı.

Yazılımda üç boyutlu görüntülenebilen MR, röntgen ve tomografiler, ameliyat öncesi oluşabilecek risklerin tespiti bakımından doktorlara büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca yine aynı yazılım sayesinde hastalar, görüntüleme için yaşadıkları yerlerdeki hastanelerden randevu alabiliyor. İlçe hastanelerinin de entegre edildiği sistem, hastaya işlem için gün ve tarih veriyor. Belirlenen tarihte Bursa'daki ilgili hastaneye gelen hasta, işlemini yaptırarak evine gittikten sonra görüntülemenin sonucunu ve gerektiği takdirde tedavi sürecini yaşadığı yerdeki doktorundan takip edebiliyor.



Böylece hem hasta tüm aşamalar için ilçesinden merkeze gidip gelmek zorunda kalmıyor hem de masraftan kurtuluyor. Doktorlar ise modern teknolojiyle donatılmış radyoloji işlemlerini yaptırıp bilgisayar aracılığıyla sonuçları alıp kolaylıkla izleyebiliyor.



Yazılım, hastaların tüm bilgilerini arşivleyerek sonraki işlemler için de yardımcı oluyor.



"HER HASTANIN CEBİNDE 200 LİRA KALMIŞ OLUYOR"



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Bilgi Sistemleri Koordinatörü Uzman Dr. Nizamettin Koca, söz konusu yazılımın radyolojiyle ilgili bütün çözümleri bir arada doktorlara ve dolayısıyla hastalara sağladığını söyledi.



Koca, yeni yazılım kapsamında öncelikle her hastanede bulunan görüntü arşivleme ve iletişim sistemini (PACS) Bursa'da kamuya ait sağlık kuruluşlarında doktorların kullanımına sunduklarını belirtti. Bunun, tetkikin istenmesinden raporlanmasına kadar bütün süreçleri de yöneten bir sistem olduğunu aktaran Koca, şöyle devam etti: "Bu sistemin getirileri bize çok fazla. Hastaların herhangi bir hastanemizde çekilmiş olan raporlarına bütün Bursa genelinde ulaşma şansı var. Aynı zamanda sadece raporlar değil çekilmiş olan görüntüler de bu kapsamda yetkisi olan hekimlerin kullanımına verilmiş durumdadır. Bu sistemle ilgili yaptığımız değişiklik vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Merkezi randevulama sistemini oluşturarak ilçe hastanelerimizin merkez hastanelerimize göre dezavantajlı olan durumlarını ortadan kaldırmayı amaçladık. İlçe hastanemizdeki doktorumuz MR'ını sanki kendi hastanesinde MR varmışçasına kendi bilgi sisteminden isteyebiliyor ve yine ilçedeki radyoloji sekreteri Bursa'daki bütün randevuları görüp uygun olan randevuyu alarak hastaneye randevusunu veriyor. Böylelikle hasta sadece randevu günü çekim için gelip geri dönüyor. Bu durumda da basit bir hesapla her hastanın cebinde 200 lira kalmış oluyor. Doktor kendi sisteminden MR'ı, tomografiyi ve raporu gördüğü için hastasının takibini de kolaylıkla yapabiliyor."



"DOKTOR AMELİYATTA DAHA AZ SÜRPRİZLE KARŞILAŞIYOR"



Koca, ileri görüntüleme sisteminde normal şartlarda MR ya da tomografilerle ilave yazılım ücreti verildiğinde alınabilen, üç boyutluya dönüştürülebilen yazılımları ihale sonucu elde ettikleri tek sistemde uygulayabildiklerini anlattı.



Bunu bir örnekle açıklayan Koca, "Gözünün arkasında bir kitle olan hasta olduğunu varsayalım. Bu kitleyi üç boyutlu olarak görüntüleyebilir duruma geldiğimizde cerrah ameliyata girmeden önce bu kitlenin ne olduğunu görerek ona göre ameliyat hazırlığı yapıyor. Ameliyatta daha az sürprizle karşılaşarak hastanın ameliyatını neticelendirebiliyor.'' dedi.

KIRILAN KEMİĞİN ÜÇ BOYUTLU ÇİZİMİYLE AMELİYATLARDA KOLAYLIK



Koca, yazılım sayesinde çizimler de yapılabildiğini belirtti. Bunu bir örnekle açıklayan Koca, "Farz edelim ki bir kafa travması mevcut ve kafada bir kemik parçası eksik. Biz bu kemik parçasını sistem üzerinde çizip üç boyutlu yazıcılarda çıktısını alıp üreterek hastaya ameliyatla aktarma şansımız mevcut. Biz burada bilişimi hastanın tedavisinde daha doğru ve hastaya daha az zarar vererek tedavisini yönetmekte kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sistem sayesinde doktorların depolanan verilere hastane dışından da ulaşabildiğine değinen Koca, "Örneğin acile beyin kanamalı bir vaka geldi. Doktorumuz evinden yüksek kalitedeki görüntülere erişip yine sistem üzerinden raporunu yazarak yanlış anlaşılmaya mahal vermeden süreci neticelendirebilmektedir" diye konuştu.



Koca, ilerleyen süreçte hastaların raporlarına erişebilecekleri ve raporlarıyla ilgili değişiklikleri merkezi kurallandırmayla bilgilendirilebilecekleri sistemleri bu yazılım üzerine adapte edeceklerini sözlerine ekledi.



HEDEFLERİ YAZILIMIN KULLANIM AĞINI GENİŞLETMEK

Fujifilm Türkiye Ofis Başkanı Jun Higuchi de bu projeden büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Jun, Fujifilm olarak medikal sistemlere odaklandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Medikal sistemlerde sağlık sistemlerine katkı vermek istiyoruz. Bu projeyi Bursa'da gerçekleştirmek bizim için çok önemli. Fujifilm olarak bu projede başarılı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil bölge ülkelerine de bu başarılı projeyi tanıtmak istiyoruz."