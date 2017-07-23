Hastaneye komada gelen Bekir Tüfekçi bir gün sonra yürüdü

Konya, Beyşehir'de yaşayan Bekir Tüfekçi (66), çıktığı merdiven basamaklarından düşerek kafasını sert zemine çarptı. Hafif bir sersemlik hissinin ardından bir süre kendini iyi hisseden Tüfekçi'nin bilinci, bir süre sonra, çarpmanın etkisiyle geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tamamen kapandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından gece saatlerinde Konya'da hastaneye getirilen ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar Karataş tarafından acil ameliyata alınarak kanaması temizlenen Tüfekçi, sabah saatlerinde kendine gelerek yürümeye başladı.

Ameliyatının gerçekleştirildiği Prof. Dr. Erdal Kalkan başkanlığındaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Merkezine ve operasyonu yapan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Karataş'a teşekkür eden Bekir Tüfekçi, "Ameliyattan bir gün sonra kalktım, şu anda iyiyim. Yürüyorum, yemek yiyebiliyorum, kalkıp gezebiliyorum. Allah razı olsun doktor beylerden. Hastaneden ve ilgilerinden çok memnunum" dedi.

"TRAVMATİK BEYİN KANAMALARI ÖNEMLİDİR VE HAYATI TEHDİT EDER"

Ameliyatla ilgili bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Kalkan, bu vakanın mevsimsel travmatik beyin kanamalarına dikkat çekmek için önemli bir örnek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kalkan, "Bu kanama, beyinde kafatası kemiği ile beyin zarı arasında olan bir kanama şeklidir ve travmatikepiduralhematom adı verilir. Hastanın bu kanama sebebiyle önce şuuru hafif bulanıyor, daha sonra bir süre kendini iyi hissediyor ve giderek şuuru kapanıyor. Hastanemize getirildiğinde koma halinde iken, hastanemiz beyin cerrahi ekibinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar Karataş tarafından gece acilen ameliyata alınan hastanın epidural hematomu boşaltılıp cerrahi olarak tedavisi yapıldı. Hasta bir gün sonra ayağa kalktı, şuuru açıldı, kendine geldi ve yürümeye başladı. Buradaki amacımız; yüksekten düşmeler, trafik kazaları neticesinde meydana gelen kafa travmaları sonucu bir takım kanamalara dikkat çekmektir. Bu kanamaların bir kısmı beyin zarıyla kafatası arasında, bir kısmı beyin zarı ile beyin arasında, bir kısmı da beynin tamamen içinde ya da subaraknoid kanama dediğimiz beyin boşlukları içerisinde meydana gelir. Bu kanamaların tümü, hayatı tehdit edecek niteliktedir ve hastalar için ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bazen özellikle yaşlı hastalarda minör kafa travması dediğimiz küçük travmalardan sonra daha geç gelişen kanama şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bunlara da kronik subduralhematomlar diyoruz. Hangi şekilde olursa olsun travmatik beyin kanamaları önemlidir ve hayatı tehdit edicidir. Onun için kafa travmasına maruz kalan bir hasta olduğunda; ister çocuk, ister erişkin, ister yaşlı hasta olsun; mutlaka acil ünitelerine başvurmalıdır. Acil ünitelerinde yapılacak tomografik tetkik neticesinde kanama tespit edilir ve hızla yapılacak müdahale ile hastanın hayatı kurtarılabilir. Buradaki kanama çeşitlerinin bazılarında ölüm oranı çok yüksek olabilirken bazılarında zamanında müdahaleyle bu hastamızda olduğu gibi tamamen normale dönebilir" dedi.

"ERKEN TEŞHİS SONRASI HASTALAR HAYATA DÖNERLER"

Özellikle epidural hematomlarda erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erdal Kalkan, "Eğer çok erken dakikalar içerisinde teşhis yapılır, cerrahi uygulanırsa hastane müracaatından sonra bu hastalar hayata döneceklerdir. Bazı kanama tipleri, kaza anından itibaren şiddetli kafa travmasına bağlı beyinde de zedelenmeler ve şişmeler meydana geldiği için daha ölümcül seyrederler. Bunlarda da derhal hastaların acil ünitelerine, oradan da yoğun bakım ünitelerine alınarak takip ve tedavilerinin yapılması gereklidir" diye konuştu.

Mevsimsel olarak trafik yoğunluğunun artması, okulların kapanması, insanların tatil yörelerine çok hareket etmesi gibi nedenlerle, yaz aylarında bu tip kanamalarla sık karşılaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Erdal Kalkan, beyin kanaması belirtileri ile ilgili bilgiler de vererek, kafa travmaları sonrası dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Özellikle bu dönemde, çocukların tatilde olmalarına bağlı olarak yüksekten düşmeler sıklıkla görülüyor. Çocuklar parkta oynarken, ağaca tırmanırken kafalarını üzerine düşebiliyorlar. Bu da çocuklarda kafa travmaları ve buna bağlı hematomlara neden olabilmektedir. Hastalar, kafa tramvalarına maruz kaldıktan sonra değişik klinik tablolar içerisine girebilir. Bazı hastalarda hiçbir klinik bulgu vermemesine rağmen günler, haftalar sonra hastanın şuurunda bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu, kronik subduralhematom dediğimiz hematom tipidir. Bazı hastalarda ise travma anından itibaren birdenbire şuur kapanır ve kötü bir nörolojik tablo ortaya çıkar. Diğeri de akut subdural hematomlardır. Bazı kanamalarda ise küçük ya da büyük bir tramvayı takiben hasta geçici bir sersemlik hali yaşar. Ondan sonra şuuru açık bir süre seyreder. Daha sonra tekrar hastanın şuuru kapanmaya başlar. Bu tablo ise lusidinterval denilen bir tablodur ve epidural kanama dediğimiz beyin kanama tipinin teşhis ettirici özelliğidir. Bazı hastalarımızda olan vetravmatikintraserebralhematom dediğimiz beyin içerisinde bulunan kanamalarda ise kanamanın yerine bağlı olarak hastada hafif şuur bulanıklığı bulantı, kusma, yürürken dengesizlik, kol ve bacaklarında kuvvetsizlik gibi bir takım semptomlar ortaya çıkabilir. Bu tip semptomları iyi takip etmeli ve kafa travmasına maruz kalan hastalar ilk 24 saat içerisinde mutlak suretle iyi klinik takip altında tutulmalıdır."