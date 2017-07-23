Yaz aylarında havuz ve denizdeki mikroplara dikkat!

Uzmanlar, yaz aylarında havuzlarda ve denizdeki mikroplara dikkat edilmesi gerektiğini, dikkat edilmemesi halinde vücudun çeşitli bölgelerinde hastalıkların ortaya çıkacağını söyledi.

İHA'nın haberine göre; yazın gözde oluşan iltihaplarının sıcak, tozlu ortamlardan, havuz ve deniz suyundan kaynaklandığını kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Serdar Dervişoğulları, iltihaplardan korunmak için sıcak ve allerjenlerden mümkün oldukça uzak durulması ve hijyene özen göstermek gerektiğini söyledi.



"HAVUZA GİRERKEN VE ÇIKTIKTAN SONRA DUŞ ALINMALI"

Uygun klorlama ve temizlik yapılmayan havuzlarda mikroorganizmaların kolay çoğaldığını belirten Op. Dr. Dervişoğulları, korunma yollarını ise şöyle sıraladı: "Havuz suyunun uygun şekilde klorlanması ve periyodik bakteriyolojik analizlerin yapılması önemlidir. Sadece suyun değil, kullanılan ortak malzeme ve alanların temizliğine de dikkat edilmelidir. Havuza girerken ve çıktıktan sonra duş alınması da önemlidir. Cilt, göz, burun ve kulak enfeksiyon ve yarası olan veya ishal olan kişiler suya girmemelidir. Ayrıca suya giren küçük çocukların hijyene yeterli özen gösteremediği unutulmamalıdır. Kontakt lens ile herhangi suya girmek uygun değildir. Suya girerken gözlerimizi klordan ve mikroplardan korunmak için yüzücü gözlükleri kullanılabilir. Havuzdan çıkınca gözde oluşacak kızarıklık, batma gibi sorunlar için göz damlaları kullanılabilir. Gözde iltihap oluşmaması için de denize girerken; temizliği ölçülmüş yerleri tercih etmek, her tür göz iltihaplanmasında bir göz hekimine başvurmak gerekir."

BU SAATLERDE DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Havuz ve denize daha çok girilen yaz aylarında etkisi artan güneş ışığının katarakt, sarı nokta hastalığı ve gözde et (pterjiyum) hastalıklıları oluşumunda etkileri olduğu vurgulayan Op. Dr. Dervişoğulları, ultraviyolenin zararlı etkilerinden korunmak için de güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ve ultraviyole filtreli güneş gözlükleri kullanılması uyarısında bulundu.