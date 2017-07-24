İnekler, HIV’in anahtarı mı?

NATURE Dergisi’nde yayımlanan araştırma kapsamında, HIV virüsünün enjekte edildiği 4 ineğin, 35-50 gün içerisinde virüse karşı antikorlar ürettiği gözlemlendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; inekler, 42 gün içerisinde HIV virüslerinin yüzde 20’sini etkisiz hale getirdi. Laboratuvardaki incelemeler, ineklerin 381 gün içerisinde de virüsün yüzde 96’sı üzerinde aynı etkiyi yaratabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun ineklerdeki karmaşık sindirim sisteminden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

HIV NEDİR?

HIV (Human Immmunodeficiency Virus), İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan bir virüstür. Adından da anlaşıldığı üzere bu virüs insan bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve tedavi alınmadığı durumda tamamen etkisiz hale gelmesine neden olur. Bağışıklık sistemi çöken vücut, normalde kolaylıkla direnç gösterebileceği hastalık etmenlerine karşı bile açık ve savunmasız hale gelir.

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