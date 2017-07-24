Yüksekova'da yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatı

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde yeni doğan bir bebeğe 4 saat süren omurilik ameliyatı yapıldı.

Yüksekova'da doğum sancısı tutan ve rahatsızlanan Vecibe Doğan, eşi tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine getirildi. Doğumu gerçekleşen Vecibe Doğan'ın dünyaya getirdiği minik yavrusunun omuriliğinin 8 santimetrelik kese halinde dışarıda olması nedeniyle doktorlar tarafından tedavi altına alınarak ameliyat yapılmasına karar verildi.

Yeni dünyaya gelen ve henüz 3 saatlik olan bebek, Yüksekova'da ilk defa yapılan bir ameliyata alındı. Ameliyatı Yüksekova'ya 10 gün önce atanan Beyin Cerrahı Uzmanı Dr. Duygu Baykal yaptı. 4 saat süren ameliyat oldukça başarılı geçti. Dr. Baykal, bu ameliyatın Yüksekova'da ilk kez yapıldığını belirterek, bu durumun takipsizlik, beslenme bozukluğu gibi nedenlerden dolayı ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Baykal, "Bu bebeğimizde 8 santimetrelik bir kese vardı. Bu ameliyatta aynı zamanda tekrardan bir omurilik oluşturulması gerekiyordu. Hem omuriliği oluşturduk hem de omurilik zarını oluşturduk. Sonrasında da çok geniş bir doku defekte olduğu için filep dediğimiz yeniden bir doku oluşturduk. Hastaya bu ameliyatın riski bacak hareketliliğinden tam güç kaybı olabilirdi. Ameliyata girmeden önce böyle bir endişemiz vardı. Ancak ameliyatta neyse ki böyle bir durum söz konusu olmadı. Hastanın bacak hareketleri devam etmekte. Bu ameliyatımız oldukça başarılı, şu an çocuğumuzu takip etmekteyiz" dedi.

3 saatlik bir bebeğe, yaklaşık 4 saat süren bir ameliyat yapıldığını söyleyen Baykal, "Ortopedi ve kulak burun boğaz doktorlarımızdan destek aldık. Hep beraber bir fikir birliğine vararak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatta anestezi doktorlarımızın desteği çok büyük oldu. 3 saatlik bir çocuğa narkoz verip daha sonra problemsiz bir şekilde uyandırmak kolay bir şey değildi. Şu an bizim için önemli olan çocuğun sağlığıdır" diye konuştu.

Bu tarz hastalıkların Yüksekova'da oldukça sık olduğunu söylenen Baykal, şöyle konuştu: "Ne yazık ki daha önce yapılmadığı için bu tarz hastalar genelde Hakkari ve Van'a sevk edilirmiş. Ama bundan sonra bizim her koşulda imkanlarımız var. Bu tür ameliyatlarımızı burada yapmamız için gerekli ekip ve ekipmanlarımız var. Yüksekova Devlet Hastanemizde yapılan ilk ameliyatımızdı. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yüksekova Devlet Hastanesine geleli 10 gün oldu. Hastanemizde bu kadar iyi cerrahların, bu kadar iyi doktorların olabileceğini düşünmemiştim. Şu anda hastanemizde hiçbir branşta doktor eksikliğimiz yok. Herkes kendi branşında oldukça eğitimli ve aynı zamanda birbirleriyle uyumlu, yardımlaşma içerisinde her şeyin üstesinden geliyorlar."

Saderettin ve Vecibe Doğan çifti ise dünyaya gelen minik kızlarına yapılan bu ameliyatın Yüksekova'da ilk olması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederken, ameliyatta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ameliyat sonrası doğum bakım ünitesine alınan bebeğe 'Vecide' ismi verildi.