Bursa'daki kamu hastanelerinde ilk organ nakli

Bursa Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk organ nakli gerçekleştirildi.



Birliğin Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce açılan Organ Nakli Merkezinde beyin ölümü gerçekleşen erkek hastadan alınan böbrek, 24 saat süren operasyon sonucu kadın hastaya nakledildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, kentteki kamu hastanelerinde ilk organ naklinin yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nakillerin bundan sonra artacağını vurgulayan Aşkın, "Organ Nakli Merkezinin 3-4 yıldır hazırlığını yapıyorduk. Hekimlerimizin yetiştirilmesi, eğitilmesi, kadronun oluşturulması... Nihayetinde son 3 yıldır da bölgemiz organ bağışında birinciydi. Çok şükür, şimdi de oradan organ nakline girerek, bunu daha ileri aşamaya taşıdık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Nakli gerçekleştiren ekipten Opr. Dr. Murat Öztürk ise yorucu bir operasyonun ardından başarılı bir işe imza attıklarını bildirdi.



Bunun bir ekip çalışması olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "Bu ekipte nefrologlar, ürologlar ve organ nakli koordinasyon birimi var. Ayrıca yöneticilerimiz var. Bize her türlü desteği sağladılar. Bu yapılan ameliyat, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda bir nevi hayat kurtarıcı bir durum. Çünkü diyalize bağlı yaşıyorlar, belli bir yaşam süresi var. Bu böbrek nakli sayesinde yeni bir hayata kavuşuyorlar. Biz de bu yüzden çok mutluyuz."



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Soner Cander ise merkezde ilk organ naklinin gerçekleştirilmesinden gurur duyduklarını belirtti.