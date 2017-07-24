Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!

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7- Buzlu çay: Büyük bir bardak buzlu çay elbette ki sıcak yaz günlerinde ferahlatıcıdır. Yapılan çalışmalar düzenli çay içiminin Alzheimer ve diyabet hastalık riskini azalttığı ve sağlıklı diş, diş etleri ve kemikler içinde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Çay flavonoidler adı verilen antioksidan bir sınıftan zengindir. Beyaz, siyah, yeşil, oolong veya bitkisel çeşidi ne olursa olsun taze demlenmiş olarak içilmesi çayın flavonoid etkisini arttırır. Buzdolabında soğuk bir çay saklayacaksanız içine birazcık limon suyu ekleyin. Limondaki sitrik asit ve C vitamini flavonoidlerin korunmasına yardımcı olur.