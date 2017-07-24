SAĞLIK

Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:16:01 İHA

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sıcak havalarda tüketilmesi gereken besinleri anlattı

  • 1 Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!
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    Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sıcak havalarda tüketilmesi gereken besinler konusunda bilgiler verdi. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, önerilerde bulundu.

  • 2 Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!
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    1- Mısır: Taze tatlı mısır yazın favorileri arasındadır. 1 bardak pişmiş mısır 5 gram lif içerir ve 177 kaloridir. İçerdiği iki antioksidan lutein ve zeaksantin ile doğal güneş gözlüğü olarak görev alır. Makular pigmentin oluşmasına yardım eder bu sayede güneşin bazı zararlı ışınlarını filtreler. Aynı antioksidanlar 60 yaş üstü bireylerde körlüğün en büyük nedenlerinden biri olan yaşa bağlı makula dejenerasyon riskini de azaltır.

  • 3 Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!
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    2- Buzlu Kahve: Yaz sabahlarında güne serinletici ve enerjik bir başlangıç yapmak için harika bir yoldur. Günde 1 fincan kahve içmek cilt kanserine yakalanma riskinizi azaltabilir. Avrupa Kanser Önleme Dergisi'nde (European Journal of Cancer Prevention) yayınlanan 93.000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada günde 1 fincan kafeinli kahve alımının yüzde 10 oranında melanom dışı deri kanserine yakalanma riskini azalttığı saptanmıştır. Kafeinsiz olan kahveler aynı korumayı sağlamamaktadır.

  • 4 Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!
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    3- Vişne: Bir çok sağlık yararı vardır. Vişne suyu içmek daha iyi bir gece uykusu almanızı sağlar ve egzersiz sonrası ağrıları bastırmada yardımcı olabilir. Vişnedeki bileşikler aynı zamanda zayıflamanıza ve daha yağsız bir vücuda sahip olmanıza yardım eder.

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  • 5 Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!
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    Michigan Sağlık Sistemi Üniversitesi bilim adamları sıçanları yüksek yağ içeren bir diyete tabi tutmuşlar ve vişne tozu (toplam diyetin ağırlığının yüzde 1'ine eşit veya karbonhidrattan gelen kalori sayısı kadar) ile de takviye yapmışlar. Vişne tozu alanlar çalışma sonunda daha az ağırlık ve vücut yağı kazanmışlar. Sonuç olarak vişnedeki antosiyaninlerin yağ yakımını hızlandıran ve yağ depolamasını azaltmaya yardımcı olan bir molekülü etkinleştirdiği sonucuna varılmıştır.

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