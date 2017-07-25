Nakil için 1.5 ayı kaldı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kılıç Ailesi’nin ikinci çocuğu olan Zeynep’e 40 günlükken lösemi teşhisi konuldu.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre; şu anda 11 aylık olan ve Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde tedavisi süren Zeynep, ilik nakli için uygun donör bulunmasını bekliyor. Iki yaşında Ilayda adında bir kızları daha olan anne Ayşe Kılıç “Kızımızın sağlığına kavuşmasından başka bir isteğimiz yok. Kan grubu 0 RH pozitif. Vatandaşlardan Kızılay’a giderek üç tüp kan vermelerini rica ediyorum. Doktorlar 1.5 ay içinde iliğin bulunması gerektiğini söylüyor. Zeynep’e hayat olmak uygun bir donörün elinde” diye konuştu.