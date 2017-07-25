Basit yorgunluğu basit önerilerle yenin

Çoğumuz hafif veya ağır derecede yorgunluk hissettiğimiz dönemler yaşıyoruz. Kimi zaman kısa kimi zaman uzun süren bu halsizliklerin nedenleri var. Bunlardan bazıları ciddi problemlerin işaretiyken, bazıları basit nedenlerden kaynaklanabiliyor. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil basit yorgunluğu yenmenin yollarını anlatıyor.

UYKUDAN ÖNCE MAILINIZE BAKMAYIN

6-8 saatlik iyi bir gece uykusunun sağlık için önemi çok büyük. Bu nedenle uykudan hemen önce kitap okumamak, bilgisayar ve cep telefonundan uzak durmak gerekiyor. Bölünmüş, kalitesiz, eksik ya da fazla uyku:

* Bağışıklık sistemini ciddi derecede bozuyor.

* Hafızayı önemli ölçüde zayıflatıyor.

* Dikkat dağınıklığı yaratıyor.

* Zihinsel ve fiziksel performansı düşürüp problem çözme yetisini azaltıyor.

* Şeker hastalığına yatkınlığa, tokken bile sık acıkmaya (gece nöbeti tutanlarda), kilo artışına neden oluyor.

* Hayvan deneylerinde tümör gelişimini 2-3 kat artırıyor.

* Biyolojik iç saate bağlı (uyku hormonu ve antioksidan olan) melatonin gibi hormonların dengesini bozup kansere neden olan oksidasyon yapıcı maddelere karşı dayanıksızlığa yol açıyor.

* Stresle ilişkili kalp, tansiyon, mide, bağırsak ve psişik hastalıkları artırabiliyor.

HIRS VE EVHAMIN ZARARLI OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Mükemmelliyet, hırs ve evham, beyin ve sinir sisteminin diğer organ sistemleri üzerindeki düzenleyici etkisini yerine getirmesinde zorluk yaratıyor. Sevdiği işi yapmayanların çıkmazdan kurtuluşunun zor olduğu belirtiliyor ve stresin bir algı meselesi olduğuna dikkat çekiliyor. Olaylara bakış açınızı değiştirip iyimser olmaya çalışmanız ve hobiler için zaman ayırmanız işinizi kolaylaştırıyor. İşe ayırdığınız saatin verimli olmasının dinlenmeye ayırdığınız sürenin nasıl verimli geçirildiğine bağlı olduğunu unutmamanız gerekiyor.

‘GÜNDE 3 LİTRE SU İÇİN’ ÖNERİSİNİN BİLİMSEL TEMELİ YOK

Sağlığınız için günde 3 litre su için önerisinin bilimsel bir temeli bulunmuyor. Sağlıklı bireylerin terle kaybettiği su ve tuz miktarı, yaptığı fiziksel aktivite, bulunduğu ortamın ısısı, tükettiği gıda cinsleri ve miktarları, metabolizma hızı, böbreklerinin çalışma düzeyi, birbirinden farklı olabiliyor. Bu nedenle su ihtiyacımız günden güne ve hatta gün içinde bile değişkenlik gösteriyor. Bu noktada susama duyusunun en önemli belirleyici olduğunu unutmamanız gerekiyor. Koyu renk idrar ile dilde ve ciltte kuruma, su eksikliğini gösteriyor. Sağlıklı kişinin idrarının uçuk sarı renkte olması gerekiyor.

SOSYALLEŞMEYİ İHMAL ETMEYİN

Empati, karşımızdakinin ruh halini anlayıp etkilenmek olarak tanımlanıyor. Bu durumda bize kendimizi iyi hissettiren kişilerle zaman geçirmek, verimliliğimizi ve iyimserliğimizi artırıyor. Benzer şekilde yardım kuruluşlarında çalışmak da fiziksel ve ruhsal enerjimizde artış sağlıyor.

UYANMA SAATİNİZİ FAZLA DEĞİŞTİRMEYİN

Hafta içi yoğun çalışıp cumartesi veya pazar sabahları bir saatten daha geç kalkmak biyolojik iç saatinizi bozabiliyor. Cuma ve cumartesi geceleri geç de yatsanız uyanma saatinizi fazla değiştirmemeniz öneriliyor. Uykunuz yetmezse öğleden sonra 20 dakikalık bir şekerlemenin dinçlik kazandıracağı belirtiliyor.

KAHVALTIDA REÇEL VE MEYVE SUYUNDAN UZAK DURUN

Kahvaltıda karbonhidrat ağırlıklı beslenme (bal, reçel, beyaz unlu gıdalar, meyve, meyve suyu) 2 saat sonra ani şeker düşmesi ve enerji eksikliği yaratabiliyor. Bu durumda peynir, yumurta, domates ve salatalık türü besinlerin tercih edilmesi gerekiyor.

KAHVALTI SAATLERİNİZE DÜZEN GETİRİN

Bazı kişiler kahvaltı yapmayınca enerji eksikliği hissederken, bazıları bunun eksikliğini duymuyor. Hepimiz benzer olsak da kişiler arasında farklılıkların olabileceğini unutmamamız ve vücudumuzun sesini dinleyerek karar vermemiz öneriliyor. Bazı insanlar sabah, bazılarıysa öğleden sonra enerjik olduğu için çalışma düzeninizin yapınıza göre ayarlanması isteniyor.