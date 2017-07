"Kan stoğu azaldı, biterse ameliyatlar ertelenir"

Vatandaşların yaz tatiline gitmesi sebebiyle kan stoklarının azaldığını belirten Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, "Her sene temmuz-ağustos ayında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Lütfen bu stoklar bizim yaşam sigortamız kan stokları biterse acil ameliyatları dışında tüm ameliyatlar ertelenir" dedi.

Her yıl geleneksel olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ile Kızılay'ın birlikte düzenlediği kan bağışı kampanyasında konuşan Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, vatandaşlara bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.



"AMELİYATLAR ERTELENİR"

Mevcut kan stoklarının azaldığını ve özellikle temmuz-ağustos aylarında stok anlamında ciddi sıkıntılar yaşandığını işaret eden Gökay Gök, "İki günlük stokla Ege Bölgesi'ndeki 134 hastanenin kan ihtiyacını karşılamak için gece gündüz bütün personelim meydanlarda gece saat 02.00'lere kadar kan faaliyeti yürütüyoruz. Değerli vatandaşlarımız özellikle temmuz-ağustos aylarında kan bağışı yapmalılar. Çünkü şu anda bir ünite kan bağışı, 10 ünite kan bağışına bedel, bu derecede ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Hepimiz bir gün hasta ya da hasta yakını olacağız. Birazdan acil bir ameliyat olsa, kan ihtiyacı olsa bütün çevremiz hastaneye koşsa bu kanın hazırlanması 8-10 saat, yaralılarımızı kim kurtaracak. Lütfen bu stoklar bizim yaşam sigortamız özellikle kan stokları biterse acil ameliyatları dışında tüm ameliyatlar ertelenir. Her sene temmuz-ağustos ayında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı bir gün o acil yataklarında kendilerinin de olabileceğini unutmayarak, lütfen kan bağışına davet ediyorum. Vatandaşlık görevi kan bağışı ve görevinizi lütfen yapın" dedi.



"SAHİL YÖRELERİNDE KIZILAY EKİP ARAÇLARI VAR"

Kan vermenin meşakkatinin ve zararının da olmadığını dile getiren Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün ilçelerde sahil yörelerinde Kızılay ekiplerini, tırlarını, otobüslerini, mobil araçlarını, çadırlarını görüyorsunuz. Sadece yapmaları gereken resmi kimlikle, 41 soruluk kan bağışı sorgulama formunu doldurmaları, toplam 10 dakikalarını alır. Ondan sonra doktorum fizik muayeneleri yapar, 10 dakika da ikramımız vardır. Toplam 30-40 dakikalarını ayıracaklar. Sadece 30-40 dakikalarını ayırarak bir ünite kanda 3 ürün elde ediyoruz, 3 kişinin hayatını kurtaracaklar."



"MÜSİAD OLARAK HER YIL KAN BAĞIŞINDA BULUNUYORUZ"

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ve beraberindeki 50 iş adamı da kan stoklarının azaldığı dönemlerde Kızılay'a destek oldu. Üye iş adamları ile birlikte Ege Bölge Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulunan Ülkü, kan bağışının her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

MÜSİAD olarak her yıl iki kere kan bağışında bulunduklarını belirten MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, "Özellikle bu aylarda yapılan bağışlar 10 kat daha fazla ihtiyaç ve önem arz ediyor. Bizde bu stokların azaldığı dönemde mümkün olduğunca gelip kan bağışında bulunuyoruz. Keşke her hafta verebilecek bir vücut yapısına sahip olsaydık da her hafta her ay verebilseydik. Bu kadar kana ihtiyaç var. Özellikle 15 Temmuz beni çok etkilemiştir. Eğer o gün bu stoklar olmasaydı ve Kızılay bu şekilde çalışmasaydı 2 bin 500'e yakın gazimiz belki şehit olacaktı. Bu her zaman geçerli. O yüzden bizler vatandaş olarak her zaman yılda en az iki üç kez kan bağışında bulunmamız gerekiyor" dedi.