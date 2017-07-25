Saç ekiminde nelere dikkat edilmeli?

Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç ekimi öncesi yapılacak doğru analiz ve planlamanın ekim başarısından önemli bir unsur olduğunu belirterek, “Gelişi güzel ve planlama yapılmadan yapılan saç ekimlerinde başarı beklenilemez” dedi.

SAÇ DERİSİ MUAYENESİYLE BAŞLAR

Saç ekimi öncesinde yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Yasemin Gülgör, “Öncelikle mevcut saçlarınızın özelliklerine ve sıklığına bakılır, daha sonra saç derisi muayenesi yapılır. Saç derisinin gerginliği ekim sırasında kullanılacak önemli bir kriterdir. Analiz ve muayene sonuçlarına göre uzmanımız saç ekimine uygun olup olmadığınızı söyler. Ensenin yeterliliği en önemli kriterdir” dedi. Sık kullanılan yöntemlerin uygun olmaması halinde hastanın destek tedavilere yönlendirildiğini anlatan Gülgör, “Saçınızın ve ekilecek alandaki derinin yapısına göre kullanılacak yöntemler ve ekim aşamaları hakkında detaylı bir görüşme yapılır. Saç ekimi öncesi sağlıklı bir analiz ve muayene çok önemlidir. Saç yapınızın analizi, mevcut saçlı bölgelerin incelenmesi, saçların sıklığı ve sağlığı, ekim aşamaları hakkında bir uzmanla görüşmeniz ve size uygun yöntemleri belirlemeniz tavsiye edilir. Donör bölgeler incelendiğinde açık alanı kapatacak kökler hastanın beklentisinin çok altında kalıyorsa destek tedavi önerilmelidir” dedi.

SAÇ KÖKLERİ ZARAR GÖRMEMELİ

Saç ekimi doğru planlandığında mevcut olan saç köklerinin de zarar görmemesinin sağlanacağına dikkat çeken Gülgör, şunları söyledi : “Gelişi güzel ve planlama yapılmadan yapılan saç ekimlerinde başarı beklenilemez. Yüz hatlarına uygun belirlenen ön çizgi ve sonraki yıllarında hesaplanmasıyla başarı kaçınılmaz olmaktadır. Unutmayalım ki sağlıklı bir analiz ve yönlendirmelerle saç ekimi raporlanmalarla ve cerrahiye yönlendirilmelidir. Hasta her ayrıntıda kesinlikle bilgi sahibi olmalıdır”