Sabriye Sonel, 23 yıllık böbrek yetmezliği hastalığından kurtuldu

23 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı çeken 2 çocuk annesi Sabriye Sonel’in (43) hayatı bir gecede değişti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden telefonla gelen nakil müjdesiyle ikinci hayata kavuşan Sonel, yaşadıklarını Habertürk’e anlattı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; kendisinin durumunda olan 6 hastayı daha gece çağırdıklarını belirten Sonel, “En uygun hasta ben olduğum için bana nakil yapıldı. İnsan hem seviniyor hem de diğer hastalar için üzülüyorum” dedi. Hastalığı nedeniyle pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını kaydeden Sonel, “18 yıl önce kızımı evde doğurmak zorunda kaldım. Böbrek hastası ve diyalize bağlı olduğum için oğlumun düğününde bile yoğun bakımdaydım. Gelin almaya gidemedim, nişanında kanamam olduğu için uzaktan izledim. 15 yıldır Ankara dışına çıkamadım. Hastalığım nedeniyle yiyemediğim pek çok yiyecek vardı. Balık, kavun gibi birçok yiyeceğin tadını unuttum.

Şimdi, yeni hayatımda daha önce yapamadıklarımı yapmaya çalışacağım” diye konuştu. Ameliyatta büyük bir tesadüf de yaşandı. Sonel’in 10 yıl önce safrakesesi ameliyatını yapan alan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Tahir Özer, 10 yıl sonra da böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Orhan Kozak, Sonel’in sağlık durumunu izlemeye devam ettiklerini belirtti.

28 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR

Türkiye'de 28 bin organ bekleyen hasta olduğunu söyleyen Dr. Yasin Uzuntarla bunların 22 bininin böbrek beklediğini ifade etti. Uzuntarla, “2007 yılı ile kıyasladığımızda organ bağışları 2 kat arttı” dedi. Dr. Murat Urkan, “Beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden nakil yapılması için ailelerin de izni olmalı. Bu oran bizde düşük. Türkiye, böbrek ve karaciğer naklinde canlıdan yapılan nakillerde ilk 3’te. Avrupa’da yüzde 25 canlı vericiden nakil yapılırken yüzde 75 kadavradan yapılıyor. Bizde ise yüzde 75 canlı vericiden nakil yapılıyor” diye konuştu.