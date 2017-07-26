SAĞLIK
Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:02:46 | Güncelleme: 12:33:41
HABERTURK.COM
Genetik bir hastalıkla (Mitokondriyal yıpranma sendromu) dünyaya gelen Charlie Gard'ın yaşam destek ünitesinden ayrılmasına karar verildi
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İngiltere'de 11 ay önce genetik bir hastalıkla dünyaya gelen Charlie Gard, İngiltere'de dünyaya geldi. Mitokondriyal yıpranma sendromu adı verilen hastalık, dünyada sadece 16 çocukta görülüyor.
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Genetik hastalığın yanı sıra beyin hasarı da olan bebeğin ailesi, minik Charlie'yi kaybetmemek için çok mücadele etse de mücadeleyi sonlandırdıklarını duyurdular.
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Doktorlar, makineye bağlı olmadan nefes dahi alamayan Charlie'nin yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.
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Bunun üzerine Charlie’nin evebeynleri Chris Gard (32) ve Connie Yates (31) hukuki mücadele başlatmıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan İngiliz bebeğe yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını açıklamıştı.
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Doktorların itirazına karşın aile, daha önce hiç denenmemiş bir tedavi için Charlie'yi ABD'ye götürmek istediler ve mahkemeye başvurdular.
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İngiliz mahkemelerince engellenen bu talep karşısında da yılmayan aile AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)'e gitti.
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AİHM, İngiliz mahkemelerinin kararının nihai olduğunu duyurunca acılı aile, mücadelelerinin sona erdiğini açıkladı.
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Acılı anne ve baba, “Charlie, seni çok seviyoruz ve her zaman seveceğiz, seni koruyamadığımız için çok üzgünüz. Tedaviyi sürdürmenin onun iyiliği için olmadığına karar verdik, oğlumuzun meleklerin yanına gitmesine izin vereceğiz" açıklamasında bulundu.
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Charlie, 4 Ağustos'ta 1 yaşına girecekti.
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