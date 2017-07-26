SAĞLIK

Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:02:46 HABERTURK.COM

Genetik bir hastalıkla (Mitokondriyal yıpranma sendromu) dünyaya gelen Charlie Gard'ın yaşam destek ünitesinden ayrılmasına karar verildi

  • 1 Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!
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    İngiltere'de 11 ay önce genetik bir hastalıkla dünyaya gelen Charlie Gard, İngiltere'de dünyaya geldi. Mitokondriyal yıpranma sendromu adı verilen hastalık, dünyada sadece 16 çocukta görülüyor.

  • 2 Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!
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    Genetik hastalığın yanı sıra beyin hasarı da olan bebeğin ailesi, minik Charlie'yi kaybetmemek için çok mücadele etse de mücadeleyi sonlandırdıklarını duyurdular.

  • 3 Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!
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    Doktorlar, makineye bağlı olmadan nefes dahi alamayan Charlie'nin yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.

  • 4 Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!
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    Bunun üzerine Charlie’nin evebeynleri Chris Gard (32) ve Connie Yates (31) hukuki mücadele başlatmıştı.

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  • 5 Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!
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    ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan İngiliz bebeğe yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını açıklamıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 9 dakika önce
    me acı allah sifasiz dert vermesin
  • Misafir 9 dakika önce
    Allahim kimseye böyle acilar yasatmasin..O bir melek zaten,ama keske bu hastalik olmasaydida anne ve babasi ile mutlu bir hayat sürseydi..O kadar duyarli bir milletiz ki hic kimse bir yorum yazmamis...!!!Kari,kiz olsaydi en az 500 kisi yorum yapardi..Ne rezil bir millet olduk,cok yazik..Mekani cennet olsun.Allah bizlerinkileri korusun insallah.
  • Misafir 11 dakika önce
    Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın.
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