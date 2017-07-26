Charlie Gard yaşam destek ünitesinden ayrılacak!

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Acılı anne ve baba, “Charlie, seni çok seviyoruz ve her zaman seveceğiz, seni koruyamadığımız için çok üzgünüz. Tedaviyi sürdürmenin onun iyiliği için olmadığına karar verdik, oğlumuzun meleklerin yanına gitmesine izin vereceğiz" açıklamasında bulundu.