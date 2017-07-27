'Braille alfabesi uygulaması ilaç fiyatlarını etkilemeyecek'

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ilaç ambalajlarına Braille alfabesi uygulamasının ilaç fiyatlarını etkileyecek boyutta olmadığını belirterek, Türkiye ambalaj sanayicilerinin bu konuya evrensel bir sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaştığını kaydetti.



Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın nisan ayında yayınladığı yeni yönetmelikle, tüm ilaç kutularındaki isimlerin, görme engelliler için Braille formatında kabartma yazı ile yazılmasının zorunlu hale geldiğini anımsattı.



Braille alfabesi uygulamasının ambalaj sektöründe oluşturduğu değişimi değerlendiren Sarıbekir, "Türkiye ambalaj sanayicileri olarak karton kutu üzerine ucuz, pratik, kaliteli Braille uygulamasını dünya çapında yapabiliyoruz. Bu da Türkiye ambalaj sanayinin gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Sektörümüzü daha ileriye taşımak için Ar-Ge'ye ve inovasyona önem veriyor, katma değerli ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sarıbekir, ilaç ambalajlarına Braille alfabesi uygulamasının ilaç fiyatlarını etkileyecek boyutta olmadığını kaydederek, Türkiye ambalaj sanayicilerinin bu konuya evrensel bir sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaştığını vurguladı.



Bu uygulamanın bir maliyeti olduğunu ancak hiçbir sanayicinin Braille alfabesi uygulamasından bir kar amacı gütmediğini belirterek, "Bu uygulamayı yaparken, bunun görme engelli insanlarımıza sosyal bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Braille alfabesi uygulaması yapılan, üzerinde kabartma bulunan, ilaç ambalajlarının piyasaya sürülmesinin, sektörümüze sağlayacağı katma değer, bu ambalajları kullanan insanlarımıza yaptığımız hizmetin huzuru ve mutluluğu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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